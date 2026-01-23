Τράπεζα της Αγγλίας: Πιέσεις στον πληθωρισμό της Βρετανίας αν η Fed χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική

Κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού στη Βρετανία ενδέχεται να προκαλέσει μια πιθανή μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) το 2026, προειδοποίησε η Μέγκαν Γκριν, μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), σύμφωνα με το Bloomberg.

Όπως τόνισε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η BoE θα μπορούσε να αναγκαστεί να ακολουθήσει αντίθετη στρατηγική από τη Fed, διατηρώντας τα δικά της επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, προκειμένου να αποτρέψει την εισαγόμενη πληθωριστική πίεση.

Ισχυρότερη στερλίνα ως «ανάχωμα» στις αυξήσεις τιμών

Η διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων στη Βρετανία, σύμφωνα με τη Γκριν, θα είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της στερλίνας έναντι του δολαρίου, μειώνοντας το κόστος των εισαγωγών και συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των τιμών στην εγχώρια αγορά.

«Αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό από μια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι για την Τράπεζα της Αγγλίας θα ήταν προτιμότερο να πράξει ακριβώς το αντίθετο από τη Fed», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία της στο Ίδρυμα Resolution στο Λονδίνο.

Κρίσιμες αποφάσεις στη Fed και αυξανόμενες πιέσεις για μείωση επιτοκίων

Η παρέμβαση της Μέγκαν Γκριν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για τη μελλοντική κατεύθυνση της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επιλέξει νέο πρόεδρο για τη Fed, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις για χαλάρωση του κόστους δανεισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η στάση του Κέβιν Χάσετ, επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ και ενός από τους βασικούς υποψηφίους για την προεδρία της Fed, ο οποίος έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της μείωσης των επιτοκίων.

Αντίθετοι νομισματικοί δρόμοι

Οι δηλώσεις της Γκριν υπογραμμίζουν τον κίνδυνο μιας απόκλισης στη νομισματική πολιτική μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, με την Τράπεζα της Αγγλίας να καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον έλεγχο του πληθωρισμού και τη στήριξη της ανάπτυξης, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων νομισματικών αναταράξεων.