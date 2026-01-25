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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Λυπούμαστε για την αποχώρηση των ΗΠΑ – Συνεχίζουμε κανονικά
Ειδήσεις
09:20 - 25 Ιαν 2026

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Λυπούμαστε για την αποχώρηση των ΗΠΑ – Συνεχίζουμε κανονικά

Reporter.gr Newsroom
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Τη λύπη του για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με σύντομη ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι παραμένει σταθερός στη στρατηγική και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την αντιμετώπιση της άνευ προηγουμένου παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τη γνωστοποίηση της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό, τονίζοντας ωστόσο την προσδοκία του ότι η απόφαση αυτή θα αναθεωρηθεί και ότι οι ΗΠΑ θα επανενταχθούν στο άμεσο μέλλον.

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