Ο ESM ξανά στο προσκήνιο με πιστωτικές γραμμές για αμυντικές δαπάνες

Διαθέσιμα ποσά ύψους 430 δισ. ευρώ έχει στα ταμεία του ο ESM και τα... προσφέρει στις χώρες της Ευρωζώνης για την ενίσχυση της άμυνας.

Ο γνωστός μας από την εποχή των μνημονίων, ESM, εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο με πιστωτικές γραμμές σε χώρες που έχουν ανάγκη από χρήματα για τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, μίλησε σχετικά στο Reuters, σημειώνοντας πως ο ESM θα μπορούσε να παρέχει πιστωτικές γραμμές για την άμυνα και χωρίς μάλιστα να απαιτεί αυστηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις ως αντάλλαγμα.

Η διευκρίνιση αυτή γίνεται καθώς θέλει να... ξορκίσει το «στίγμα» που μπορεί να προκύψει όταν κάποιος ζητά χρήματα από το ευρωπαϊκό «ταμείο έκτακτης ανάγκης» της ευρωζώνης.

Άλλωστε, θυμίζουμε πως και την περίοδο της πανδημίας καμία χώρα δεν τόλμησε να προσφύγει στον ESM καθώς οι κυβερνήσεις φοβούνταν πως θα κατηγορηθούν ότι βάζουν τις χώρες σε «μνημόνια».

«Σε αυτές τις εποχές γεωπολιτικής αναταραχής, που απαιτούν υψηλότερες αμυντικές δαπάνες από όλες τις χώρες, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό του ESM», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκραμένια.

Έκανε λόγο για χρήση πιστωτικών γραμμών για την άμυνα από χώρες με καλή δημοσιονομική υγεία, αλλά με πιεσμένους προϋπολογισμούς, ιδίως τα μικρότερα κράτη της ευρωζώνης.

«Έχουμε εργαλεία. Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης… να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ESM και πρόσθεσε: «Είναι προφανές ότι η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται όλο και πιο “δύσκολη”.»