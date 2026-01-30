ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο ESM ξανά στο προσκήνιο με πιστωτικές γραμμές για αμυντικές δαπάνες
Ειδήσεις
19:23 - 30 Ιαν 2026

Ο ESM ξανά στο προσκήνιο με πιστωτικές γραμμές για αμυντικές δαπάνες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διαθέσιμα ποσά ύψους 430 δισ. ευρώ έχει στα ταμεία του ο ESM και τα... προσφέρει στις χώρες της Ευρωζώνης για την ενίσχυση της άμυνας. 

Ο γνωστός μας από την εποχή των μνημονίων, ESM, εμφανίζεται και πάλι στο προσκήνιο με πιστωτικές γραμμές σε χώρες που έχουν ανάγκη από χρήματα για τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, μίλησε σχετικά στο Reuters, σημειώνοντας πως ο ESM θα μπορούσε να παρέχει πιστωτικές γραμμές για την άμυνα και χωρίς μάλιστα να απαιτεί αυστηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις ως αντάλλαγμα.

Η διευκρίνιση αυτή γίνεται καθώς θέλει να... ξορκίσει το «στίγμα» που μπορεί να προκύψει όταν κάποιος ζητά χρήματα από το ευρωπαϊκό «ταμείο έκτακτης ανάγκης» της ευρωζώνης.

Άλλωστε, θυμίζουμε πως και την περίοδο της πανδημίας καμία χώρα δεν τόλμησε να προσφύγει στον ESM καθώς οι κυβερνήσεις φοβούνταν πως θα κατηγορηθούν ότι βάζουν τις χώρες σε «μνημόνια».

«Σε αυτές τις εποχές γεωπολιτικής αναταραχής, που απαιτούν υψηλότερες αμυντικές δαπάνες από όλες τις χώρες, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό του ESM», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκραμένια.

Έκανε λόγο για χρήση πιστωτικών γραμμών για την άμυνα από χώρες με καλή δημοσιονομική υγεία, αλλά με πιεσμένους προϋπολογισμούς, ιδίως τα μικρότερα κράτη της ευρωζώνης.

«Έχουμε εργαλεία. Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης… να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ESM και πρόσθεσε: «Είναι προφανές ότι η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών γίνεται όλο και πιο “δύσκολη”.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία

Μετρό: Επαναλειτουργούν από την Κυριακή τρεις σταθμοί της Γραμμής 2 μετά τις 21:40
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό: Επαναλειτουργούν από την Κυριακή τρεις σταθμοί της Γραμμής 2 μετά τις 21:40

Στο 6,6% η ανεργία στη Γερμανία - Αρνητικό ρεκόρ 12ετίας
Ειδήσεις

Στο 6,6% η ανεργία στη Γερμανία - Αρνητικό ρεκόρ 12ετίας

H Celestyal ανακοινώνει δύο καινούργιες κρουαζιέρες επανατοποθέτησης - Οι τιμές
Ναυτιλία

H Celestyal ανακοινώνει δύο καινούργιες κρουαζιέρες επανατοποθέτησης - Οι τιμές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα
Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:30

Πελόζι για Μπάιντεν: Όσοι γνώριζαν για την κατάστασή του έπρεπε να μιλήσουν

Ειδήσεις
12/08/2026 - 20:00

Oλική έκλειψη Ηλίου - Live η πορεία του φαινομένου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:43

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ειδήσεις
12/08/2026 - 19:30

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:25

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 19:00

Νέοι ισχυροί άνδρες των Λέικερς οι Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ με deal άνω των $12 δισ.

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:28

Η συμφωνία Βανς-Ζελένσκι για το πετρέλαιο και το «παζάρι» για τους Patriot

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:13

Τραμπ: «Ελέγχουμε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ» – Το Ιράν ανεβάζει τον πήχη

Ειδήσεις
12/08/2026 - 18:02

Καύσωνας με βαρύ τίμημα: Έως €180 δισ. το κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία

Σχόλια Αγοράς
12/08/2026 - 17:47

Στάση αναμονής στο Χρηματιστήριο Αθηνών – «Απογειώθηκε» η HELLENiQ ENERGY

Επιχειρήσεις
12/08/2026 - 17:20

Πώς «φουσκώνει» η Space X το νορβηγικό κρατικό fund – Η επένδυση των $1,2 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12/08/2026 - 17:17

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των OMODA & JAECOO αυξήθηκαν κατά 148,9%

Πολιτική
12/08/2026 - 17:03

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 16:44

Wall Street: Άνοδος στις αγορές μετά τα ήπια στοιχεία πληθωρισμού – Ράλι στις μετοχές AI

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:36

Μέσι: Αμφιβάλλω αν θα συνεχίσω να παίζω για πολύ ακόμα - Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα του

Ειδήσεις
12/08/2026 - 16:21

Πέθανε στα 97 του ο πρώην πρωθυπουργός της Κίνας Ζου Ρονγκτζί

Ανεμοδείκτης
12/08/2026 - 15:52

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:45

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός επιβραδύνεται μειώνοντας την πίεση για άμεση αύξηση επιτοκίων

Ειδήσεις
12/08/2026 - 15:22

Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μήνυμα από το 112

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:55

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Εμπορεύματα
12/08/2026 - 14:54

IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:45

Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αυτοδιοίκηση
12/08/2026 - 14:40

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνει» ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα (12/8) τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
12/08/2026 - 14:20

Πρώτο τεστ για τον Μπέρναμ: Προεδρεύει σε έκτακτη σύσκεψη, καθώς η Βρετανία πλήττεται από ακραίο καύσωνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ