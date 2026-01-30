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Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:39 - 30 Ιαν 2026

Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN ολοκλήρωσε με επιτυχία χρηματοδότηση έργου ύψους €16,6 εκατ. για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου Bicinicco, ισχύος 20,75 MWp, στη βόρεια Ιταλία, και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia, με την ολοκλήρωσή του να αναμένεται εντός του 2026.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το έργο εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 30 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 15.000 νοικοκυριών και αποτρέποντας την εκπομπή περίπου 7.000 τόνων CO₂ ετησίως.

Η συναλλαγή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της METLEN στην Ιταλία και εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη περισσότερων από 1,5 GW φωτοβολταϊκών έργων και ~0,3GW - συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ενισχύοντας τη θέση της METLEN μεταξύ των κορυφαίων ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας στη Νότια Ευρώπη.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της METLEN στην ιταλική αγορά και τη συμβολή της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Η συναλλαγή υποστηρίχθηκε από έμπειρη ομάδα συμβούλων, με τη BonelliErede να ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του δανειολήπτη, τη Dentons ως νομικός σύμβουλος του χρηματοδότη, τη Vector Renewables ως τεχνικός σύμβουλος, τη Marsh ως ασφαλιστικός σύμβουλος, την KPMG ως ελεγκτής του χρηματοοικονομικού μοντέλου και τη MBS Consulting ως σύμβουλος αγοράς.

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