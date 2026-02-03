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ΕΤΕπ: Τετραπλασίασε την χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας - Στα 4 δισ. ευρώ το 2025
Ειδήσεις
20:41 - 03 Φεβ 2026

ΕΤΕπ: Τετραπλασίασε την χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας - Στα 4 δισ. ευρώ το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σε καίρια στροφή προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τετραπλασιάζοντας το 2025 τις χρηματοδοτήσεις της στον τομέα της Άμυνας, οι οποίες ανήλθαν στα 4 δισ. ευρώ από μόλις 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Κύριος αποδέκτης των κεφαλαίων αναδεικνύεται η Γαλλία, η οποία συγκέντρωσε περίπου 670 εκατ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια.

Όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα, η άμυνα, ένας τομέας που μέχρι πριν από τρία χρόνια ήταν σχεδόν ανύπαρκτος στο χαρτοφυλάκιό της, αντιστοιχεί πλέον στο 5% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΤΕπ, αντικατοπτρίζοντας τη βαθιά μεταβολή της ευρωπαϊκής στρατηγικής αντίληψης σε θέματα ασφάλειας.

Υποδομές, τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο

Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που χρηματοδοτήθηκαν το 2025 περιλαμβάνεται η κατασκευή γερμανικής στρατιωτικής βάσης στη Λιθουανία, καθώς και δάνειο ύψους 450 εκατ. ευρώ προς τον γαλλικό αμυντικό και τεχνολογικό όμιλο Thales. Από το ποσό αυτό, τα 400 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις στη Γαλλία για προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της αεροναυπηγικής και των συστημάτων ραντάρ.

Παράλληλα, η ΕΤΕπ ενίσχυσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στη Γαλλία, χορηγώντας 37 εκατ. ευρώ στην Cailabs, με έδρα τη Ρεν και εξειδίκευση στις επικοινωνίες με λέιζερ, καθώς και 25 εκατ. ευρώ στην Gatewatcher, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κυβερνοασφάλεια.

Αλλαγή δόγματος υπό το βάρος γεωπολιτικών απειλών

«Αυτές οι επενδύσεις δεν θα ήταν επιλέξιμες ούτε πριν από δύο χρόνια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Αμπρουάζ Φαγιόλ, υπογραμμίζοντας τη ριζική αλλαγή πολιτικής της τράπεζας. Όπως εξήγησε, η μεταστροφή αυτή συνδέεται άμεσα με τη ρωσική απειλή, αλλά και με τον αυξανόμενο προβληματισμό στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης της αμερικανικής δέσμευσης στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Από το 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσαρμόσει το πλαίσιο χρηματοδότησης της άμυνας, οδηγώντας την ΕΤΕπ σε αναθεώρηση των κανόνων της. Πλέον, η τράπεζα δεν περιορίζει τις χρηματοδοτήσεις της αποκλειστικά σε έργα με πολιτικό ή αστικό χαρακτήρα, αν και εξακολουθεί να αποκλείει έργα που σχετίζονται άμεσα με όπλα και πυρομαχικά.

«Η ασφάλεια και η άμυνα έχουν πλέον προστεθεί στις βασικές μας προτεραιότητες, δίπλα στο κλίμα, την καινοτομία και τη συνοχή των περιφερειών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φαγιόλ.

Η Γαλλία πρώτος δικαιούχος της ΕΤΕπ το 2025

Συνολικά, η Γαλλία αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος αποδέκτης χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ το 2025, με κεφάλαια ύψους 13 δισ. ευρώ που διοχετεύθηκαν μέσω της τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), το οποίο έχει τη δυνατότητα άμεσων συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ χορήγησε επίσης δάνειο 400 εκατ. ευρώ στην Orano, προκειμένου να επεκτείνει μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Γαλλίας από τη Ρωσία.

Με έδρα το Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αντλεί κεφάλαια από τις αγορές για να χρηματοδοτεί έργα εντός της ΕΕ, έχοντας ως μετόχους τα κράτη-μέλη της Ένωσης, και πλέον τοποθετεί την άμυνα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και στρατηγικής ατζέντας.

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