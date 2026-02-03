Θρίλερ στη Λιβύη με τον θάνατο του γιου του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ

Νεκρός φέρεται να είναι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, ο πιο προβεβλημένος γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουάμαρ Καντάφι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν απόψε λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Ο 53χρονος Σαΐφ αλ Ισλάμ, ο οποίος θεωρούνταν για χρόνια πιθανός διάδοχος του πατέρα του, βρισκόταν στο στόχαστρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 είχε καταδικαστεί ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο για τον ρόλο του στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του 2011, που οδήγησαν στην πτώση του καθεστώτος Καντάφι, αν και αργότερα είχε λάβει αμνηστία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Libya al-Ahrar μετέδωσε ότι άτομα από το στενό του περιβάλλον επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε. Παράλληλα, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λιβύης επικαλέστηκε δηλώσεις του συμβούλου του, Αμπντάλα Οθμάν, ο οποίος απέφυγε να διευκρινίσει αν πρόκειται για φυσικά αίτια ή για εγκληματική ενέργεια.

Αντίθετα, το δίκτυο Al Arabiya ανέφερε ότι, σύμφωνα με πηγή της οικογένειας Καντάφι, ο Σαΐφ αλ Ισλάμ δέχθηκε πυροβολισμούς στον κήπο της κατοικίας του στην πόλη Ζεντέν από τέσσερα άτομα, τα οποία διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021 είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Λιβύης, ωστόσο οι προγραμματισμένες εκλογές ανεστάλησαν επ’ αόριστον. Μέχρι σήμερα παρέμενε ασαφές το πού ακριβώς διέμενε και ποια ήταν η δημόσια δραστηριότητά του.