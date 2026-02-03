ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θρίλερ στη Λιβύη με τον θάνατο του γιου του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ
Ειδήσεις
22:28 - 03 Φεβ 2026

Θρίλερ στη Λιβύη με τον θάνατο του γιου του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νεκρός φέρεται να είναι ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, ο πιο προβεβλημένος γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουάμαρ Καντάφι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν απόψε λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Ο 53χρονος Σαΐφ αλ Ισλάμ, ο οποίος θεωρούνταν για χρόνια πιθανός διάδοχος του πατέρα του, βρισκόταν στο στόχαστρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 2015 είχε καταδικαστεί ερήμην σε θάνατο από λιβυκό δικαστήριο για τον ρόλο του στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του 2011, που οδήγησαν στην πτώση του καθεστώτος Καντάφι, αν και αργότερα είχε λάβει αμνηστία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Libya al-Ahrar μετέδωσε ότι άτομα από το στενό του περιβάλλον επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε. Παράλληλα, το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Λιβύης επικαλέστηκε δηλώσεις του συμβούλου του, Αμπντάλα Οθμάν, ο οποίος απέφυγε να διευκρινίσει αν πρόκειται για φυσικά αίτια ή για εγκληματική ενέργεια.

Αντίθετα, το δίκτυο Al Arabiya ανέφερε ότι, σύμφωνα με πηγή της οικογένειας Καντάφι, ο Σαΐφ αλ Ισλάμ δέχθηκε πυροβολισμούς στον κήπο της κατοικίας του στην πόλη Ζεντέν από τέσσερα άτομα, τα οποία διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021 είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Λιβύης, ωστόσο οι προγραμματισμένες εκλογές ανεστάλησαν επ’ αόριστον. Μέχρι σήμερα παρέμενε ασαφές το πού ακριβώς διέμενε και ποια ήταν η δημόσια δραστηριότητά του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: «Πρώτη φορά μείωση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη»
Ναυτιλία

Κικίλιας: «Πρώτη φορά μείωση των μεταναστευτικών ροών από Λιβύη»

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Σε τροχιά διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Σε τροχιά διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Η μάχη επιρροής στη Λιβύη: Πώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να εκτοπίσουν τη Ρωσία
Ειδήσεις

Η μάχη επιρροής στη Λιβύη: Πώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να εκτοπίσουν τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Αναλύσεις
13/08/2026 - 08:47

Motor Oil: Εντάσσεται στον MSCI Greece Standard Index – Στις 10 οι ελληνικές μετοχές

Εργασιακά
13/08/2026 - 08:40

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:27

Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο

Ακίνητα
13/08/2026 - 08:15

Η αγορά κατοικίας γίνεται πιο επιλεκτική – Τι αναζητούν οι αγοραστές και πού κρίνεται μια πώληση

Ναυτιλία
13/08/2026 - 08:03

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

Γιώργος Ραυτόπουλος
13/08/2026 - 08:00

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 07:49

Τεχνολογικοι κολοσσοί λένε ότι τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει λιγότερη δουλειά - όμως οι εργαζόμενοί τους δουλεύουν έως και 90 ώρες την εβδομάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ