Το «One stop shop Κτηνοτροφίας», στηριζόμενο στις αρχές της ευζωίας και της βιοσφάλειας, θα παρέχει ένα πλήρες πακέτο στον κτηνοτρόφο και την κτηνοτροφική επιχείρηση, προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία ή την επέκταση των εγκαταστάσεων, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τη χρηματοδότηση των επενδύσεών του, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιωσιμότητά τους.
17:25 - 09 Φεβ 2026
One stop shop Κτηνοτροφίας από Πειραιώς, Milkplan και Γαίας Έργον
Η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελεί στρατηγική επιλογή της Πειραιώς. Λαμβάνοντας υπόψη τις εποχικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα, η Πειραιώς ανέλαβε την πρωτοβουλία και προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τις εταιρείες «Milkplan Α.Ε.» και «Γαίας Έργον Α.Ε.», για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.