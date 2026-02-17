Ηνωμένο Βασίλειο: Ρεκόρ πενταετίας για την ανεργία στο 5,2%

Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε νέα αύξηση, αγγίζοντας το υψηλότερο σημείο των τελευταίων περίπου πέντε ετών, βάσει των επίσημων στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα (17/2).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,2% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2021, περίοδο κατά την οποία η χώρα βρισκόταν ακόμη αντιμέτωπη με τους περιορισμούς της πανδημίας.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρή δοκιμασία για την κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2024 έχοντας θέσει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι όταν το Εργατικό Κόμμα ανέλαβε την εξουσία, η ανεργία ανερχόταν στο 4,1%.

Αναφερόμενος στα νέα δεδομένα, ο υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Πατ ΜακΦάντεν, δήλωσε:

«Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 381.000 περισσότεροι άνθρωποι στην εργασία από τις αρχές του 2025, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περισσότερα που πρέπει να γίνουν για να βρεθούν θέσεις εργασίας. Η προσπάθειά μας ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα και αυτόν τον μήνα ανακοινώσαμε ότι θα διευκολύνουμε τους νέους να βρουν και να εξασφαλίσουν μια θέση μαθητείας, η οποία έρχεται να προστεθεί στην επένδυσή μας για τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων μαθητείας».