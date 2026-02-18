Μερτς: Τάσσεται υπέρ ορίου ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά και εφήβους

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φαίνεται να τάσσεται υπέρ της εισαγωγής περιορισμών στο όριο ηλικίας για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από σχετική πρόταση βουλευτών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Σε συνέντευξή του στο podcast «Machtwechsel», ο Μερτς τόνισε ότι η υπερβολική έκθεση των παιδιών σε οθόνες -έως και πέντε ή περισσότερες ώρες ημερησίως- και η κοινωνικοποίησή τους αποκλειστικά μέσω ψηφιακών μέσων, οδηγεί σε ελλείμματα προσωπικότητας και προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Ο καγκελάριος σημείωσε ότι, αν και είναι γενικά διστακτικός απέναντι σε απαγορεύσεις, η προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών σε μια ηλικία κατά την οποία χρειάζονται χρόνο για παιχνίδι, μάθηση και συγκέντρωση στο σχολείο.

Ο Μερτς επισήμανε ακόμη ότι τα παιδιά θα πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο τη χρήση των ψηφιακών μέσων, αλλά απέκλεισε το επιχείρημα ότι η πρώιμη έκθεση σε όλα τα ψηφιακά εργαλεία είναι απαραίτητη για να τα ελέγχουν, συγκρίνοντάς το με το να σερβίρει κανείς αλκοόλ σε παιδιά στο δημοτικό για να συνηθίσουν.

Ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Στουτγάρδη, έχει υποβληθεί πρόταση από την τοπική οργάνωση του CDU στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν για την εισαγωγή ελάχιστου ορίου ηλικίας 16 ετών για πλατφόρμες, όπως το Instagram και το TikTok, με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του SPD ζήτησε πλήρη απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 14 ετών και τη δημιουργία ειδικής έκδοσης για εφήβους έως 16 ετών, χωρίς ελεγχόμενα από αλγόριθμο συστήματα ανταμοιβής ή συστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχα μέτρα σχεδιάζουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία, επαληθεύοντας ότι η σχετική συζήτηση έχει ανοίξει «για τα καλά».