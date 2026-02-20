Συναγερμός στο Παρίσι: Πολλαπλές απειλές για βόμβες και εκκενώσεις σε Sciences Po και Πύργο Μονπαρνάς

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Παρίσι το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από ταυτόχρονες προειδοποιήσεις για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η γαλλική εφημερίδα Le Parisien, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του BFMTV, γύρω στις 18:00 ελήφθη σήμα για πιθανή ύπαρξη βόμβας σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Μεταξύ των κτιρίων που εκκενώθηκαν ήταν το Sciences Po, στο 7ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς και ο Tour Montparnasse, στο 15ο διαμέρισμα. Οι αρχές προχώρησαν σε «levée de doute», δηλαδή σε επιχείρηση ελέγχου για την εξακρίβωση της βασιμότητας της απειλής.

Στην περίπτωση του Sciences Po, το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα και, έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο, δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Όσον αφορά τον Πύργο Μονπαρνάς, η εκκένωση πραγματοποιήθηκε επίσης, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη έως τις 21:45. Η κοντινή Gare Montparnasse δεν επηρεάστηκε από την ειδοποίηση και δεν εκκενώθηκε.

Ο Πύργος Μονπαρνάς, ύψους 210 μέτρων, πρόκειται να υποβληθεί σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και έχει προγραμματιστεί να κλείσει για το κοινό στις 31 Μαρτίου.

Παρόμοιες απειλές δεν είναι σπάνιες στο Παρίσι. Μόλις την Τετάρτη, τα γραφεία του κόμματος La France insoumise στο 10ο διαμέρισμα εκκενώθηκαν έπειτα από μήνυμα που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικών. Η αστυνομία έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα από άτομο που ισχυριζόταν ότι είχε «τοποθετήσει εκρηκτικά» και ότι ήθελε να κάνει το κόμμα «να πληρώσει στο εκατονταπλάσιο για τη δολοφονία του Κεντέν».

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται σε ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα, μετά τον θάνατο του εθνικιστή ακτιβιστή Κεντέν Ντερανκ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα στη Λυών από αντιφασιστικές ομάδες. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την αξιοπιστία των απειλών, ενώ η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.