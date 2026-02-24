Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ραγδαία αύξηση των αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει ραγδαία την παρουσία του κοντά στο Ιράν, μεταφέροντας περισσότερα από 150 αεροσκάφη σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή από τότε που ένας δεύτερος γύρος πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ολοκληρώθηκε χωρίς πρόοδο στις 17 Φεβρουαρίου.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες που εξέτασε η Washington Post.

Η τρέχουσα παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, από πριν τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Η ενίσχυση αυτή έρχεται μετά την απειλή του Προέδρου Τραμπ ότι θα επιτεθεί στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, αν και δεν έχει διευκρινίσει τους στόχους μιας τέτοιας επίθεσης. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επιτευχθεί.

Ειδικοί που εξέτασαν την ανάπτυξη δυνάμεων δήλωσαν ότι αυτή ξεπερνά τη στρατιωτική συγκέντρωση που είχε παρατηρηθεί πριν από τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Πρόσθεσαν ότι τα μέσα που συγκεντρώνονται υποδηλώνουν μια πολυήμερη εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Gerald R. Ford, το οποίο εντοπίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά του ελληνικού νησιού της Κρήτης. Το Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή, και η άφιξή του σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ενεργών αμερικανικών πλοίων βρίσκεται πλέον στην περιοχή.

«Το τεράστιο επίπεδο ισχύος που έχει συγκεντρωθεί σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να εκτελέσει ό,τι αποφασίσει ο Τραμπ — από μια παρατεταμένη, ιδιαίτερα σφοδρή εκστρατεία έως πιο στοχευμένα, περιορισμένα πλήγματα», δήλωσε η Ντάνα Στράουλ, πρώην αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή, η οποία σήμερα είναι διευθύντρια έρευνας στο Washington Institute, μια δεξαμενή σκέψης που επικεντρώνεται στην αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει μια παρατεταμένη αεροπορική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, θα χρειαστούν ακόμη περισσότερα στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας αναγνώρισαν τη σημαντική ροή αμερικανικών δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν λεπτομέρειες, επικαλούμενοι λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη

Περισσότερα από τα μισά από τα νεοαναπτυγμένα αμερικανικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν σε βάσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Τοποθετώντας τα αεροσκάφη εκτός εμβέλειας των περισσότερων ιρανικών πυραύλων στην Ανατολική Ευρώπη, αντί για βάσεις στον Κόλπο, οι ΗΠΑ μπορούν να τοποθετήσουν στρατηγικά υλικό ή προσωπικό χωρίς να προσφέρουν στους Ιρανούς έναν «ελκυστικό στόχο», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπρου, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στην Eurasia Group.

Η συντριπτική πλειονότητα των αεροσκαφών που εμφανίζονται στα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων είναι μεταγωγικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Τα μαχητικά αεροσκάφη συχνά απενεργοποιούν τα δεδομένα τοποθεσίας τους, γεγονός που τα καθιστά πιο δύσκολο να εντοπιστούν, εκτός εάν εμφανίζονται σε δορυφορικές εικόνες.

Η αεροπορική βάση Μουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία έχει αποτελέσει βασικό προορισμό για τα αμερικανικά αεροπορικά μέσα που καταφθάνουν στην περιοχή. Περισσότερα από 60 πολεμικά αεροσκάφη ήταν ορατά σε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την Παρασκευή. Στις εικόνες, περισσότερα από δώδεκα μαχητικά F-35 είναι παρατεταγμένα στον διάδρομο στάθμευσης. Αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται συχνά για την προσβολή της αεράμυνας ενός αντιπάλου, δημιουργώντας ασφαλέστερη δίοδο για άλλα αεροσκάφη. Το προηγμένο «stealth» μαχητικό διαθέτει επίσης δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, ανέφερε ο Μπρου.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού στόλου τους E-3G Sentry στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και επιπλέον ανάλυση του Στέφαν Γουότκινς, ανεξάρτητου ερευνητή που παρακολουθεί αεροσκάφη. Εξοπλισμένο με μεγάλο περιστρεφόμενο θόλο ραντάρ, το E-3G είναι αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης ικανό για εντοπισμό στόχων και επιτήρηση υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο της δραστηριότητας στον γύρω εναέριο χώρο.

Δεκάδες πολεμικά αεροσκάφη έχουν φωτογραφηθεί τις τελευταίες ημέρες σε αεροδρόμια της Ευρώπης. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν δώδεκα F-22A Raptor στη βάση Λέικενχιθ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τουλάχιστον ένα F-16 Fighting Falcon να προσγειώνεται στις Αζόρες.

Βίντεο που τραβήχτηκε από το παράθυρο επιβατικού αεροσκάφους που τροχοδρομούσε στο αεροδρόμιο Χανίων στην Κρήτη και δημοσιεύθηκε στο TikTok το Σάββατο δείχνει τουλάχιστον 10 επιπλέον F-35, μεταξύ άλλων μαχητικών αεροσκαφών. Αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και τουλάχιστον ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος έχουν φτάσει στο αεροδρόμιο από τις 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και δορυφορικές εικόνες.

Δεκάδες ακόμη αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικό πόλεμο, βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο έχει τοποθετηθεί ανοικτά των ακτών του Ομάν από τις αρχές Φεβρουαρίου, καθώς και στο USS Gerald R. Ford που πλέει κοντά στην Κρήτη, σύμφωνα με εικόνες που εξέτασε η The Post.

Και τα δύο αεροπλανοφόρα συνοδεύονται από αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων που μεταφέρουν δεκάδες πυραύλους Tomahawk, τύπο πυρομαχικών που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν για να πλήξουν ιρανικούς πυρηνικούς στόχους τον Ιούνιο.

«Ό,τι κι αν θέλει να κάνει η κυβέρνηση με το Ιράν, θέλει να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα, αλλά και αρκετά γρήγορα, με ελάχιστο κίνδυνο αντιποίνων ή αρνητικών συνεπειών», δήλωσε ο Μπρου.