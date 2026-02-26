Ινδία - Ισραήλ: Στρατηγική συμμαχία κατά της «τρομοκρατίας»

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε κατά την επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ ότι η Ινδία και το Ισραήλ είναι αποφασισμένες να «αντιταχθούν από κοινού» στην τρομοκρατία παγκοσμίως. Στη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της επίθεσης που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος.

Κατά την ομιλία του ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου (Κνεσέτ), ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ινδία στέκεται «σθεναρά» στο πλευρό του Ισραήλ και επανέλαβε την πλήρη καταδίκη κάθε μορφής τρομοκρατίας, δηλώνοντας ότι η τρομοκρατία δεν θα γίνει ανεκτή και ότι οι δύο χώρες θα αντιταχθούν σε αυτήν πάντοτε, πλάι πλάι. Παράλληλα, επισήμανε ότι «η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να γίνει θύμα συγκρούσεων».

Η επίσκεψη του Μόντι αποτελεί τη δεύτερη από την ανάληψη της πρωθυπουργίας το 2014 και εστιάζει στη μελλοντική συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κοινή ανάπτυξη, η παραγωγή και η μεταφορά τεχνολογιών, η ειρηνική πυρηνική ενέργεια και η διαστημική έρευνα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την επίσκεψη «εξαιρετικά παραγωγική», υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον ανήκει σε όσους καινοτομούν και ότι Ισραήλ και Ινδία είναι προσηλωμένες στην καινοτομία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι δύο ηγέτες υπέγραψαν 16 πρωτόκολλα συμφωνίας για την ενίσχυση των εμπορικών και τεχνολογικών δεσμών, σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία, η εκπαίδευση, οι τεχνολογίες και η γεωφυσική εξερεύνηση. Ξεχωρίζουν η δημιουργία «κέντρου έρευνας και καινοτομίας για τη γεωργία στην Ινδία» και η ίδρυση «κέντρου αριστείας για τον κυβερνοχώρο», με έμφαση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν την έλευση έως 50.000 Ινδών εργαζομένων στο Ισραήλ, κυρίως για την κάλυψη αναγκών στην οικοδομική και γεωργική βιομηχανία, τομείς που επλήγησαν από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και την απουσία πολλών Παλαιστινίων εργατών.

Ο Μόντι χαρακτήρισε τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας και την ισραηλινή «δύναμη καινοτομίας» ως «φυσική βάση» για μελλοντικές συνεργασίες, ενώ υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σε άμυνα, γεωργία, τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα, η Ινδία διατηρεί σταθερές σχέσεις με χώρες του Κόλπου και το Ιράν, παρά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.