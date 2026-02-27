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Γερμανία: Προσωρινό μπλόκο στην κατάταξη της AfD ως εξτρεμιστικής οργάνωσης
Ειδήσεις
12:06 - 27 Φεβ 2026

Γερμανία: Προσωρινό μπλόκο στην κατάταξη της AfD ως εξτρεμιστικής οργάνωσης

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική, αν και προσωρινή, δικαστική επιτυχία κατέγραψε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη μακρόχρονη διαμάχη της με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV), καθώς το Διοικητικό Δικαστήριο της Κολωνίας έκρινε ότι η υπηρεσία δεν μπορεί προς το παρόν να χαρακτηρίζει το κόμμα ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση» ούτε να το αντιμετωπίζει ως τέτοια. Η απόφαση αφορά διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και όχι την κύρια δίκη, η οποία εκκρεμεί και ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

Η απόφαση ήρθε σε μια πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία, λίγο πριν από σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε ομόσπονδα κρατίδια, και προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους κόλπους της AfD. Η συμπρόεδρος του κόμματος, Αλίς Βάιντελ, έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη όχι μόνο για την AfD, αλλά και για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου», ενώ ο έτερος συμπρόεδρος Τίνο Κρουπάλα μίλησε για «πρώτη κερδισμένη φάση» και τόνισε ότι η απόφαση ενισχύει τους υποψηφίους του κόμματος ενόψει των περιφερειακών εκλογών.

Από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι πρέπει να αναμένεται η απόφαση επί της ουσίας, επισημαίνοντας ότι ένα ενδεχόμενο αίτημα απαγόρευσης κόμματος ενώπιον του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου θα αντιμετώπιζε ακόμη υψηλότερα νομικά εμπόδια. «Την AfD πρέπει να την νικήσουμε πολιτικά, όχι να την απαγορεύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για αντισυνταγματικές τάσεις εντός της AfD. Ωστόσο, έκρινε ότι αυτές δεν διαμορφώνουν, στο σύνολο της εικόνας του κόμματος, μια σταθερή και κυρίαρχη αντισυνταγματική κατεύθυνση που να δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό ως «εξακριβωμένα εξτρεμιστικής» οργάνωσης.

Η διαμάχη μεταξύ AfD και BfV διαρκεί χρόνια. Η υπηρεσία ήδη παρακολουθεί το κόμμα ως «ύποπτη περίπτωση» για αντισυνταγματικές επιδιώξεις, κάτι που έχει επικυρωθεί δικαστικά. Τον περασμένο Μάιο, επί υπουργίας Νάνσυ Φέιζερ, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι ενδείξεις «συμπυκνώθηκαν σε βεβαιότητα», βασιζόμενη σε εκτενές, πολυσέλιδο πόρισμα που κατέγραφε δηλώσεις και δραστηριότητες στελεχών του κόμματος.

Η AfD προσέφυγε άμεσα στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια που παραβιάζει τον δημοκρατικό ανταγωνισμό. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί έχουν πρακτικές και πολιτικές συνέπειες, καθώς διευρύνουν τις δυνατότητες παρακολούθησης από τις μυστικές υπηρεσίες και λειτουργούν αποτρεπτικά για ψηφοφόρους, μέλη και δημόσιους λειτουργούς. Η τελική κρίση του δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει τόσο το νομικό όσο και το πολιτικό μέλλον της AfD.

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