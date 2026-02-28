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Κύπρος: Έκτακτο σχέδιο για εκκένωση υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή
Ειδήσεις
16:59 - 28 Φεβ 2026

Κύπρος: Έκτακτο σχέδιο για εκκένωση υπηκόων τρίτων χωρών από την περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Κύπρος, ως το κράτος-μέλος της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, έθεσε σε εφαρμογή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυνση πολιτών τρίτων χωρών από την περιοχή.  

Λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, γνωστοποίησε τη σχετική απόφαση.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις διπλωματικές μας αποστολές επί τόπου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

«Λόγω αυτής της κατάστασης, έχει ενεργοποιηθεί το ειδικό εθνικό σχέδιο ESTIA. Το ESTIA είναι το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Εξωτερικών, που επιτρέπει την ασφαλή εκκένωση υπηκόων της ΕΕ και τρίτων χωρών από κοντινές περιοχές κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή μέσω της Κύπρου».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα προσαρμόζει τις ενέργειές της ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Η Κύπρος απέχει λιγότερο από μία ώρα από τις ακτές του Λιβάνου και έχει επανειλημμένα λειτουργήσει ως ασφαλές σημείο υποδοχής σε περιόδους έντασης, με το αεροδρόμιο της Λάρνακας να αξιοποιείται για τη μεταφορά και εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων από τη Μέση Ανατολή όταν ξεσπούν συγκρούσεις.

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