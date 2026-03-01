Μητσοτάκης: Βασικές μας προτεραιότητες η διασφάλιση της προστασίας των Ελλήνων και η εγγύηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Στις τρέχουσες εξελίξεις στο Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε σήμερα (1/3) ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι η απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη πως βασική επιδίωξη της χώρας παραμένει η εγγύηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, καθώς και η διατήρηση της σταθερότητας σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία, προβάλλοντας τον ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας και υπευθυνότητας. Τόνισε ότι πρέπει να αποτραπεί κάθε περαιτέρω κλιμάκωση, να προστατευθούν οι άμαχοι πληθυσμοί και να τηρηθούν οι αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Καλημέρα. Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Χθες είχα επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Σήμερα συνεχίζω τις επαφές με ηγέτες της περιοχής, με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις τελευταίες εξελίξεις. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά στο ΚΥΣΕΑ, όπου αξιολογήσαμε όλα τα δεδομένα και αναλύσαμε τις πιθανές επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα: διπλωματικό, γεωπολιτικό και επίπεδο ασφάλειας. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία και τη στήριξή τους, ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Παράλληλα, σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο.

Χθες είχαμε την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών, μια νύχτα που σημάδεψε βαθιά τη χώρα και άφησε πίσω της ανείπωτο πόνο. Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα στις οικογένειες των θυμάτων, που ζουν κάθε μέρα με την απώλεια των ανθρώπων τους. Ο χρόνος δεν απαλύνει τέτοιες πληγές. Απλώς τις μετατρέπει σε σιωπηλή, καθημερινή δοκιμασία. Για την κοινωνία συνολικά, η απαίτηση παραμένει σταθερή: πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Η δίκη που ξεκινά στις 23 Μαρτίου αποτελεί ένα κρίσιμο θεσμικό βήμα. Σε μια δημοκρατία, η Δικαιοσύνη είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο η αλήθεια αναδεικνύεται και οι ευθύνες αποδίδονται. Η ελληνική Πολιτεία όλο αυτό το διάστημα είχε μία βασική υποχρέωση: να διασφαλίσει ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί σε όλο της το βάθος και ότι η Δικαιοσύνη θα μπορέσει να επιτελέσει ανεπηρέαστα το έργο της. Διενεργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση και πολυπλοκότητα ανακρίσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας, με πλήρη διερεύνηση στοιχείων και ευθυνών. Μέσα σε τρία χρόνια η ανάκριση ολοκληρώθηκε και η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες, με 36 κατηγορούμενους, εκ των οποίων 33 για κακουργήματα και δύο Υπουργούς που θα λογοδοτήσουν στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Παράλληλα με τη Δικαιοσύνη, έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε ότι ο σιδηρόδρομος θα γίνει ασφαλέστερος και πιο σύγχρονος.

Ήδη, στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έως το καλοκαίρι η γραμμή θα λειτουργεί με πλήρη σηματοδότηση, πλήρη τηλεδιοίκηση και το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών (ETCS), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε 100 συρμούς. Για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, προχωρά η προμήθεια νέων συρμών, με επένδυση 308 εκ. ευρώ στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας με τη Ferrovie dello Stato. Συνολικά 23 νέα τρένα θα παραδοθούν σταδιακά από την άνοιξη του 2027, με σαφείς ρήτρες υπέρ του ελληνικού Δημοσίου. railway.gov.gr , του νέου ψηφιακού εργαλείου εποπτείας του σιδηροδρόμου. Για πρώτη φορά, υπάρχει δημόσια και σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων, με έναρξη στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έως το τέλος Απριλίου, το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού θα έχει εγκατασταθεί σε όλες τις αμαξοστοιχίες του δικτύου. Η πλατφόρμα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας, αλλά τα ενισχύει. Λειτουργεί ως μια πρόσθετη δικλείδα ελέγχου, με δυνατότητες άμεσης ειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνου. Σε θεσμικό επίπεδο, προχωρήσαμε σε βαθιές αλλαγές: δημιουργήθηκε ο νέος ενιαίος ΟΣΕ με κατάργηση της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός και θεσπίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας. Ενισχύθηκαν η ΡΑΣ και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, εφαρμόζονται νέα πρότυπα στελέχωσης και εκπαίδευσης με σύγχρονους προσομοιωτές, ενώ καθιερώθηκαν ψυχομετρικές αξιολογήσεις και διεθνείς συνεργασίες. Η μεταρρύθμιση αυτή συμπληρώνεται από τη λειτουργία του, του νέου ψηφιακού εργαλείου εποπτείας του σιδηροδρόμου. Για πρώτη φορά, υπάρχει δημόσια και σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κυκλοφορίας των τρένων, με έναρξη στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έως το τέλος Απριλίου, το σύστημα δορυφορικού εντοπισμού θα έχει εγκατασταθεί σε όλες τις αμαξοστοιχίες του δικτύου. Η πλατφόρμα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας, αλλά τα ενισχύει. Λειτουργεί ως μια πρόσθετη δικλείδα ελέγχου, με δυνατότητες άμεσης ειδοποίησης και διαχείρισης κινδύνου.

Έρχομαι στην ανασκόπηση και στις νέες σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που υπογράφηκαν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον από την Atlantic SEE LNG Trade (την κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας) για την πώληση αμερικανικού LNG σε τέσσερις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, στις αγορές του λεγόμενου Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου, συνδέοντας τις υποδομές της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, αλλά και ευρύτερα τα Δυτικά Βαλκάνια. Με πολυετή ορίζοντα, οι συμφωνίες διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου κόμβου ενεργειακής ασφάλειας. Η σημασία τους αναγνωρίστηκε και στην κοινή δήλωση των 22 χωρών που συμμετείχαν στη Διάσκεψη του Λευκού Οίκου.

Αυτήν την εβδομάδα είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, ύψους 400 εκ. ευρώ, για τη στήριξη επενδύσεων στην «καθαρή» τεχνολογία (CISAF). Η απόφαση αυτή μας επιτρέπει να ενισχύσουμε στρατηγικούς τομείς, από τις κρίσιμες πρώτες ύλες έως την παραγωγή μπαταριών, φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου. Οι ενισχύσεις θα δοθούν με επιχορηγήσεις και φορολογικά κίνητρα έως το 2030. Τα οφέλη είναι πολλά: ισχυρή στήριξη στην ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγικής βάσης, μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Είναι μια σημαντική επιτυχία για πατρίδα μας για την οποία εργάστηκαν πολλούς μήνες συντονισμένα δύο Υπουργεία (Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας) και οι αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες (Ιδιωτικών Επενδύσεων και Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών).

Επίσης αυτήν την εβδομάδα, τέθηκε σε εφαρμογή μια ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση που αναβαθμίζει το αξιόμαχο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφέρομαι στο νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας που προβλέπει ότι όλοι οι φαντάροι μας υπηρετούν πλέον στον Στρατό Ξηράς. Τι αλλάζει; Στις 10 εβδομάδες της βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται πλέον νέες δεξιότητες, όπως χειρισμός drones και αναβαθμισμένη εκπαίδευση μαχητή, ενώ οι οπλίτες θα λαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αποκτώντας και επαγγελματικές δεξιότητες. Η μηνιαία αποζημίωση αυξάνεται σημαντικά, φθάνοντας τα 100 ευρώ για υπηρεσία σε Έβρο και νησιά ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ για την ενδοχώρα. Το συσσίτιο αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά, με αύξηση του αντιτίμου της τροφοδοτικής μερίδας. Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030». Στόχος μας είναι ένας πιο σύγχρονος, καλύτερα εκπαιδευμένος στρατιώτης για την εφεδρεία και, ταυτόχρονα, ένας πιο καταρτισμένος πολίτης για την κοινωνία.

https://www.gov.gr/ και τις ηλεκτρονικές πληρωμές έως την επικοινωνία μέσω εφαρμογών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τεχνολογία δεν πρέπει να δημιουργεί νέους αποκλεισμούς. Πρέπει να διευκολύνει τη ζωή όλων. Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης πολιτών άνω των 65 ετών και ατόμων με αναπηρία 50% και άνω. Ο στόχος του προγράμματος είναι απλός, αλλά ουσιαστικός: κανείς να μην μένει πίσω στην ψηφιακή εποχή. Μέσα από οργανωμένα μαθήματα και υποστήριξη, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με βασικές ψηφιακές δεξιότητες, από τη χρήση τουκαι τις ηλεκτρονικές πληρωμές έως την επικοινωνία μέσω εφαρμογών και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τεχνολογία δεν πρέπει να δημιουργεί νέους αποκλεισμούς. Πρέπει να διευκολύνει τη ζωή όλων.

Στο πεδίο της οικονομίας, τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να φτάνουν τα 23,63 δισ. ευρώ (2 δισ. περισσότερα από το προηγούμενο ρεκόρ του 2024 και 5,5 δισ. ευρώ παραπάνω από το 2019). Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι πετύχαμε σχεδόν διπλάσια αύξηση εσόδων (+9,4%) συγκριτικά με την αύξηση των τουριστών (+5,6%), που συνεπάγεται μια ποιοτική και εισοδηματική αναβάθμιση των τουριστών που επιλέγουν την πατρίδα μας για τις διακοπές τους. Η χώρα υποδέχθηκε 38 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι περίπου 34 εκατομμυρίων το 2019, με ισχυρή συμβολή από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, που απέφεραν σχεδόν 9,25 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο στόχος της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αρχίζει να αποδίδει: τον Δεκέμβριο του 2025 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 49% και οι εισπράξεις κατά 33% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η Ελλάδα διευρύνει σταθερά το τουριστικό της αποτύπωμα, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», ενισχύοντας τα «city breaks», τις χειμερινές δραστηριότητες και τις μη εποχικές μορφές τουρισμού. Το ‘χουμε!

Την Τετάρτη βρέθηκα στον Έβρο, σε μια περιοχή που βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της πατρίδας μας. Στους Κήπους ενημερώθηκα για την αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού, μιας από τις σημαντικότερες χερσαίες πύλες εισόδου της χώρας, και συνομίλησα με τα στελέχη που υπηρετούν στο φυλάκιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η επίσκεψή μου στην καλύβα της «Κυράς του Δέλτα», η οποία για πρώτη φορά διαθέτει ρεύμα και δορυφορική επικοινωνία -μια μικρή, αλλά ουσιαστική παρέμβαση για ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την παραμεθόριο. Γνωρίζω, όμως, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής και παραμένουμε σε ανοιχτό διάλογο μαζί τους. Προχωρά η διακρατική συμφωνία για τα νερά του Άρδα, με πρόβλεψη 164 εκ. κυβικών μέτρων ετησίως για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων. Επιπλέον, ενισχύεται η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Έβρος Μετά» με πρόσθετη χρηματοδότηση 30 εκ. ευρώ, που θα κατευθυνθεί σε οδικά, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αλλά και σε δράσεις κοινωνικής προστασίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Το σχέδιο που παρουσιάσαμε στην Ορεστιάδα τον Οκτώβριο του 2024 υλοποιείται βήμα-βήμα, με σταθερή στόχευση στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιοχής.