«Αποτυχία» το FCAS: Σφοδρή κριτική από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας στο εγχείρημα του κοινού ευρωπαϊκού μαχητικού

Σύμφωνα με το Euractiv, το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, που κάποτε προβαλλόταν ως λαμπρό παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας, βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα κατάρρευσης λόγω της συνεχιζόμενης διαμάχης μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Heinrich-Böll στις Βρυξέλλες το βράδυ της Δευτέρας, ο Κουμπίλιους υποστήριξε ότι «δεν έχουμε καμία επιτυχημένη περίπτωση ανάπτυξης πανευρωπαϊκών ή έστω περιφερειακών αμυντικών προγραμμάτων».

«Το τελευταίο παράδειγμα αυτής της αποτυχίας είναι το FCAS», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα FCAS, που ξεκίνησε το 2017, είχε στόχο να αντικαταστήσει μέχρι το 2040 τα Eurofighter της Γερμανίας και της Ισπανίας, καθώς και τα γαλλικά Rafale. Ωστόσο, έχει «κολλήσει» για περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς οι γερμανικοί και γαλλικοί αεροναυπηγικοί κολοσσοί συνεχίζουν να διαφωνούν έντονα μεταξύ τους. Οι δύο κύριοι ανάδοχοι, η γερμανική Airbus Defence and Space και η γαλλική Dassault, έχουν εκφράσει δημόσια τις διαφωνίες τους σχετικά με τον επιμερισμό του έργου.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε πρόσφατα ότι οι διαφωνίες δεν είναι απλώς πολιτικές, δήλωση που ενίσχυσε την αβεβαιότητα για το μέλλον του FCAS.

Το έργο, προϋπολογισμού 100 δισ. ευρώ — με επίκεντρο ένα μαχητικό νέας γενιάς που θα επιχειρεί σε συνδυασμό με ένα δίκτυο μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης — παραμένει σε αδιέξοδο εδώ και πάνω από έναν χρόνο, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν προταθεί διάφορες λύσεις.

Μία επιλογή θα ήταν ο διαχωρισμός του σκέλους του μαχητικού αεροσκάφους από το ευρύτερο σύστημα εναέριας μάχης, επιτρέποντας στη Γερμανία και τη Γαλλία να αναπτύξουν τα δικά τους αεροσκάφη.

Μια τέτοια λύση θα ήταν «βιώσιμη επιλογή και […] καλή επιλογή», δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus Defence, Μίχαελ Σέλχορν, στο Euractiv. Η γερμανική αεροδιαστημική βιομηχανία και το συνδικάτο των εργαζομένων τάχθηκαν επίσης υπέρ του διαχωρισμού του μαχητικού.

Οι τρεις εταίροι — Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία — είχαν θέσει ως στόχο να βρουν λύση μέχρι το τέλος του περασμένου έτους, αλλά τελικά ανέβαλαν επ’ αόριστον την απόφαση. Η Γερμανία ανέμενε πρόταση από τη Γαλλία για το πώς θα συνεχιστεί το έργο έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία σχετική επικοινωνία.

Μιλώντας από την οπτική της ΕΕ, ο Επίτροπος Άμυνας Κουμπίλιους υπογράμμισε ότι τα πανευρωπαϊκά αμυντικά έργα θα είναι δύσκολο να υλοποιηθούν «εάν δεν είμαστε θεσμικά ενωμένοι».