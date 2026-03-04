Bank of America: Μειώθηκε κατά 50% η ρευστότητα στην Ευρωζώνη - Εντείνονται οι πιέσεις στη διατραπεζική αγορά

Η πλεονάζουσα ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης έχει μειωθεί περίπου κατά 50% από το υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε το 2022, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ποσοτική σύσφιξη (QT) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America Global Research, η μείωση της ρευστότητας δεν έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει έντονες πιέσεις στη χρηματοδότηση των τραπεζών, κυρίως επειδή τα διαθέσιμα αποθεματικά έχουν ανακατανεμηθεί μεταξύ των τραπεζών της ευρωζώνης.

Παρά τη σημαντική μείωση της συνολικής ρευστότητας, τα spreads στις βραχυπρόθεσμες αγορές χρήματος του ευρώ έχουν διευρυνθεί μόνο περιορισμένα μέχρι στιγμής. Τα επιτόκια της αγοράς παραμένουν χαμηλότερα από τα επιτόκια δανεισμού της ΕΚΤ, γεγονός που έχει περιορίσει την ανάγκη των τραπεζών να προσφύγουν στις πράξεις παροχής ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα αποθεματικά έχουν μεταφερθεί από τραπεζικά συστήματα με υψηλή ρευστότητα σε άλλα με χαμηλότερη, ενώ παράλληλα οι καταθέσεις των κυβερνήσεων έχουν μετακινηθεί από το Ευρωσύστημα προς το τραπεζικό σύστημα μετά από αλλαγές στην πολιτική αμοιβής της ΕΚΤ.

Ωστόσο, αρχίζουν να εμφανίζονται ενδείξεις ότι η μείωση της ρευστότητας επηρεάζει ήδη τις βραχυπρόθεσμες αγορές χρηματοδότησης σε ευρώ. Η δραστηριότητα στην αγορά του €STR — του επιτοκίου αναφοράς που αποτυπώνει τον διατραπεζικό δανεισμό μίας ημέρας χωρίς εξασφαλίσεις — έχει αυξηθεί σταδιακά, με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών να φτάνει περίπου τα 70 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα δανεισμού στη διατραπεζική αγορά έχει ενισχυθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τράπεζες ενδέχεται να βασίζονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση καθώς τα αποθεματικά συνεχίζουν να μειώνονται.

Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι τα αμοιβαία κεφάλαια της αγοράς χρήματος (MMFs) έχουν ενισχύσει σημαντικά τον ρόλο τους στις αγορές χρηματοδότησης σε ευρώ τα τελευταία χρόνια. Τα περιουσιακά στοιχεία των βραχυπρόθεσμων ευρωπαϊκών MMFs έχουν αυξηθεί από περίπου 100 δισ. ευρώ το 2019 σε πάνω από 400 δισ. ευρώ σήμερα. Τα κεφάλαια αυτά έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στον καθορισμό του Euribor, ιδιαίτερα στις διάρκειες των τριών, έξι και δώδεκα μηνών.

Παράλληλα, τα MMFs έχουν αυξήσει σημαντικά την έκθεσή τους σε συναλλαγές repo (επαναγοράς), οι οποίες πλέον αντιστοιχούν περίπου στο 21% των περιουσιακών τους στοιχείων, το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς, καθώς η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ μειώνει τη διαθέσιμη ρευστότητα, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση για εξασφαλίσεις.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Bank of America εκτιμά ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για αποθεματικά θα ενταθεί, καθώς η ΕΚΤ συνεχίζει να περιορίζει τη ρευστότητα στο σύστημα. Ως αποτέλεσμα, οι αναλυτές αναμένουν διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ των επιτοκίων Euribor και του €STR, κάτι που αντανακλά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αύξηση των ασφαλίστρων διάρκειας στις αγορές χρήματος της Ευρωζώνης.

Η εξέλιξη των συνθηκών ρευστότητας αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις αγορές χρηματοδότησης της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια, καθώς η ΕΚΤ απομακρύνεται σταδιακά από την ιδιαίτερα χαλαρή νομισματική πολιτική που υιοθετήθηκε μετά την πανδημία.