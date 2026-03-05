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Στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή η προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ
Ειδήσεις
11:32 - 05 Μαρ 2026

Στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή η προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Κύπρος προσπαθεί να διατηρήσει σε τροχιά την εξάμηνη θητεία της στην προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού αναγκάστηκε να αναπρογραμματίσει εσπευσμένα σημαντικές συναντήσεις, όταν ιρανικά drones στόχευσαν το νησί.

Το νησιωτικό κράτος – το τρίτο μικρότερο στην ΕΕ και το πιο κοντινό κράτος-μέλος στη Μέση Ανατολή – έχει γίνει στόχος αντιποίνων της Τεχεράνης μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι. Ωστόσο, Κύπριοι πολιτικοί και αξιωματούχοι επιμένουν ότι η χώρα επηρεάζεται μόνο οριακά και ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ.

«Η Κυπριακή Προεδρία συνεχίζει το έργο της όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε Κύπριος αξιωματούχος στο POLITICO. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να βρισκόμαστε σε στενό συντονισμό με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη-μέλη, προσαρμοζόμενοι όπου χρειάζεται.»

Η Κύπρος αναγκάστηκε να αναβάλει συνάντηση των 27 υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την Τρίτη, κατά την οποία θα συζητούνταν ο επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ καθώς και η πορεία ένταξης της Ukraine και της Moldova στην Ένωση. Αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες επρόκειτο επίσης να ταξιδέψουν στη Λευκωσία.

Ακυρώθηκε επίσης σύνοδος των υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, ενώ Υπηρεσία της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια επιβεβαίωσε ότι η διάσκεψή της στο θέρετρο της Ayia Napa, που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη, θα αναβληθεί χωρίς να έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία. Μια σύνοδος για σπάνιες ασθένειες που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη ακυρώθηκε επίσης.

«Αυτού του είδους οι εξελίξεις μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την ατζέντα της ΕΕ», δήλωσε διπλωμάτης άλλης χώρας της ΕΕ, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Από την ενέργεια μέχρι τις μεταφορές και τη μετανάστευση, οι συνέπειες μπορεί να είναι τεράστιες και τα σχέδια της Κύπρου για την προεδρία ίσως χρειαστεί να προσαρμοστούν.»

Η Ελλάδα έχει στείλει πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο, μετά τα ιρανικά drones που στόχευσαν βρετανικές βάσεις στο νησί, ενώ η Γαλλία απέστειλε φρεγάτες και υποσχέθηκε επιπλέον συστήματα αεράμυνας. Αυτό έγινε αφού ο στρατηγός Ebrahim Jabbari των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι «θα εκτοξεύσουμε τόσους πολλούς πυραύλους προς την Κύπρο» ώστε οι αμερικανικές δυνάμεις να μην μπορούν να χρησιμοποιούν τις αεροπορικές βάσεις του νησιού.

Αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το νησί, ενώ το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε την Τετάρτη τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους προς την Κύπρο.

Το ανατολικότερο κράτος-μέλος της ΕΕ διαδραματίζει εδώ και καιρό ρόλο στην ευρωπαϊκή και αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή, έχοντας μάλιστα παρουσιάσει πέρυσι δικό του σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα. Όταν ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ στις αρχές του έτους, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου, Marilena Raouna, δήλωσε ότι αυτή θα ήταν μια ευκαιρία «να αναδείξουμε τη χώρα που είμαστε σήμερα – σταθερή, ανθεκτική, με μία από τις ισχυρότερες οικονομίες στην Ευρώπη – και τα πλεονεκτήματά μας ως το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή μας».

Ωστόσο, καθώς η περιοχή βυθίζεται γρήγορα στα ιρανικά αντίποινα, οι εθνικοί ηγέτες έχουν να διαχειριστούν περισσότερα από την ατζέντα των Βρυξελλών. «Είναι μια μικρή χώρα σε μια επισφαλή θέση», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ. «Είναι λογικό η προσοχή τους να στραφεί λιγότερο στην προεδρία και περισσότερο στην εθνική ασφάλεια.»

Παρόλα αυτά, διπλωμάτες αναφέρουν ότι η ομάδα της Κύπρου με περισσότερα από 250 στελέχη στη μόνιμη αντιπροσωπεία της στην ΕΕ συνεχίζει να προωθεί τη νομοθετική εργασία, ενώ παράλληλα συντονίζει την ευρωπαϊκή απάντηση στον πόλεμο. Η προεδρία συγκάλεσε πρέσβεις την Κυριακή για να συζητήσουν την κατάσταση και κάλεσε την Τρίτη συνεδρίαση της ανώτατης επιτροπής διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, της ομάδας Integrated Political Crisis Response. Ειδικοί εξετάζουν επίσης σχέδια εκκένωσης πολιτών της ΕΕ από τη ζώνη σύγκρουσης.

Η προεδρία της ΕΕ είναι «πολύ σημαντική» διπλωματικά για την Κύπρο, δήλωσε δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ που έχει συνεργαστεί με Κύπριους διπλωμάτες. «Είναι πραγματικά άτυχο που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη μέση της θητείας τους – ένας πόλεμος στα σύνορα της ΕΕ. Ωστόσο έχουν δείξει μεγάλο επαγγελματισμό.»

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