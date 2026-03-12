ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έως και 3,2 εκατ. εκτοπισμένοι στο εσωτερικό του Ιράν από την έναρξη του πολέμου
Ειδήσεις
14:14 - 12 Μαρ 2026

Έως και 3,2 εκατ. εκτοπισμένοι στο εσωτερικό του Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, έως και 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Ιράν από την έναρξη του πολέμου πριν από περίπου δύο εβδομάδες.  

Όπως ανέφερε ο Αγιάκι Ίτο, επικεφαλής της διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης και υποστήριξης προγραμμάτων της UNHCR, εκτιμάται ότι από 600.000 έως και ένα εκατομμύριο ιρανικά νοικοκυριά έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν προσωρινά εντός της χώρας εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε έως και 3,2 εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η πλειονότητα των εκτοπισμένων έχει εγκαταλείψει την Τεχεράνη καθώς και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, κατευθυνόμενη προς το βόρειο τμήμα της χώρας και προς αγροτικές περιοχές, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική επιδείνωση των ανθρωπιστικών αναγκών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χεζμπολάχ: Καμία τελική συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο
Ειδήσεις

Χεζμπολάχ: Καμία τελική συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Deal Ουάσινγκτον – Τεχεράνης: Τι προβλέπουν οι 12 κρίσιμοι όροι της συμφωνίας
Ειδήσεις

Deal Ουάσινγκτον – Τεχεράνης: Τι προβλέπουν οι 12 κρίσιμοι όροι της συμφωνίας

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα
Ειδήσεις

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 23:35

Χεζμπολάχ: Καμία τελική συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Πολιτική
16/06/2026 - 23:32

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: 83 ετών με 17 φόνους - Δεν έχει δείξει μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 23:23

Wall: Dow Jones σε νέα κορυφή - Bουτιά Nasdaq και chipmakers εν μέσω φθηνού πετρελαίου

Περιβάλλον
16/06/2026 - 23:20

Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης: 97,1% «εξαιρετικής» ποιότητας τα νερά κολύμβησης το 2025

Υγεία
16/06/2026 - 23:10

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις

Οικονομία
16/06/2026 - 22:59

Έξι Επιμελητήρια ζητούν ειδική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

Πολιτική
16/06/2026 - 22:40

Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται μόνο μέσω εκλογών

Οικονομία
16/06/2026 - 22:15

ΑΑΔΕ-AGEA: Συνάντηση εργασίας για αγροτικές πληρωμές και αξιοποίηση ιταλικής τεχνογνωσίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 22:05

Καταπέλτης η έκθεση για την Τουρκία: «Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ»

Magazino
16/06/2026 - 22:00

Πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί και αποθηκεύει τις αναμνήσεις

Οικονομία
16/06/2026 - 21:43

ALCO: Μόλις το 44% των Ελλήνων θα κάνει φέτος διακοπές – Σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

Ειδήσεις
16/06/2026 - 21:32

Deal Ουάσινγκτον – Τεχεράνης: Τι προβλέπουν οι 12 κρίσιμοι όροι της συμφωνίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
16/06/2026 - 21:18

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε

Υγεία
16/06/2026 - 21:12

Μήνυμα Γεωργιάδη στην ΕΕ: Στρατηγική αυτονομία στην Υγεία και πρόσβαση στην καινοτομία

Magazino
16/06/2026 - 21:00

Έξι τρόφιμα που σας βοηθούν να κοιμηθείτε καλύτερα

Πολιτική
16/06/2026 - 20:57

Μητσοτάκης από τη Βούλα: «Το τζάμπα δεν υπάρχει» – Κλείδωσε τις κάλπες για το 2027

Εργασιακά
16/06/2026 - 20:38

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η υπερεργασία γίνεται κανόνας, συχνά μένει απλήρωτη και κοστίζει στην υγεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 20:20

Τράπεζα Πειραιώς: Επέτειος 110 ετών στον Nasdaq στην Times Square και ρεκόρ αποτίμησης

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 20:02

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο της συνεδρίασης με τις τράπεζες και τη βιομηχανία να «οδηγούν» τα κέρδη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:40

Άρειος Πάγος για επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρον απόλυσης

Πολιτική
16/06/2026 - 19:22

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:11

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:07

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 18:55

Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:55

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:51

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα Θεοδωρόπουλου για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Πρέπει να προλάβουμε την Ευρώπη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ