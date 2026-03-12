Έως και 3,2 εκατ. εκτοπισμένοι στο εσωτερικό του Ιράν από την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, έως και 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Ιράν από την έναρξη του πολέμου πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Όπως ανέφερε ο Αγιάκι Ίτο, επικεφαλής της διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης και υποστήριξης προγραμμάτων της UNHCR, εκτιμάται ότι από 600.000 έως και ένα εκατομμύριο ιρανικά νοικοκυριά έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν προσωρινά εντός της χώρας εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε έως και 3,2 εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η πλειονότητα των εκτοπισμένων έχει εγκαταλείψει την Τεχεράνη καθώς και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, κατευθυνόμενη προς το βόρειο τμήμα της χώρας και προς αγροτικές περιοχές, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική επιδείνωση των ανθρωπιστικών αναγκών.