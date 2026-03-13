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Μία εταιρεία, 27 χώρες: Το σχέδιο της ΕΕ για πανευρωπαϊκούς κανόνες επιχειρήσεων
Ειδήσεις
17:32 - 13 Μαρ 2026

Μία εταιρεία, 27 χώρες: Το σχέδιο της ΕΕ για πανευρωπαϊκούς κανόνες επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις στην ανταγωνιστικότητά της, ελπίζει ότι μια νέα πρόταση θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κινηθούν πιο εύκολα μέσα στην ενιαία αγορά. Την επόμενη εβδομάδα, η  Κομισιόν το εκτελεστικό όργανο της European Union, θα παρουσιάσει ένα νέο πανευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις εταιρείες.

Η πρόταση, που έχει την ονομασία «EU Inc.», θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λειτουργούν με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων σε όλη την ΕΕ, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που σήμερα αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία από τις 27 χώρες της Ένωσης.

Σύμφωνα με το τελευταίο προσχέδιο που είδε το Bloomberg, η πρόταση προβλέπει «ένα εναρμονισμένο σύνολο εταιρικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας εναρμονισμένης εθνικής νομικής μορφής που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας εταιρείας, από την ίδρυση έως την εκκαθάριση και την πτώχευση».

Μια εταιρεία «EU Inc.» θα μπορεί να ιδρύεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης και θα υπόκειται στη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας για ζητήματα όπως η φορολογία και η εργατική νομοθεσία.

Ωστόσο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που θα δημιουργούνται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού θα αναγνωρίζονται αυτόματα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών της πρότασης είναι:

  • δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας μέσα σε 48 ώρες,

  • ψηφιακή κατάθεση καταστατικών,

  • καμία απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου.

Η πρόταση, γνωστή ως «28ο καθεστώς», θα παρουσιαστεί από τον Επίτροπο Δικαιοσύνης της ΕΕ Michael McGrath. Για να τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από το European Parliament, ενώ οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να δώσουν μια πρώτη πολιτική κατεύθυνση στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας.

Επειδή η πρόταση αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα, όπως η φορολογική κυριαρχία των κρατών, παραμένει αβέβαιο πόσο πρόθυμες θα είναι οι χώρες να την υποστηρίξουν. Η Κομισιόν προτείνει να υιοθετηθεί μέσω ειδικού άρθρου των ευρωπαϊκών συνθηκών που απαιτεί ειδική πλειοψηφία, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μπλοκάρει η διαδικασία από ένα ή περισσότερα κράτη.

Το «28ο καθεστώς» θα είναι προαιρετικό, κάτι που εγείρει ερωτήματα για το πόσες εταιρείες τελικά θα το επιλέξουν. Ένας από τους βασικούς στόχους του, ωστόσο, είναι να καταστήσει ευκολότερη την επένδυση και τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων από χώρες εκτός ΕΕ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως σημειώνει ο Pedro Oliveira από την BusinessEurope, τη μεγαλύτερη επιχειρηματική οργάνωση της Ευρώπης:
«Δεν είναι η μοναδική λύση για όλα τα προβλήματα της ενιαίας αγοράς, αλλά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της λύσης. Πρέπει να συνδυαστεί με άλλες μεταρρυθμίσεις, όπως η απλοποίηση των κανονισμών, η μείωση του ενεργειακού κόστους και τα μέτρα στο εμπόριο».

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