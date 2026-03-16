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Daily Mail: Μυστική μεταφορά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση μετά τους τραυματισμούς που υπέστη
Ειδήσεις
10:54 - 16 Μαρ 2026

Daily Mail: Μυστική μεταφορά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση μετά τους τραυματισμούς που υπέστη

Reporter.gr Newsroom
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Κάτω από συνθήκες αυστηρής μυστικότητας οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η επιχείρηση μεταφοράς του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στη Μόσχα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση τραυμάτων που φέρεται να υπέστη.       

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων και από την έναρξη των συγκρούσεων δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας του. Την περασμένη Πέμπτη (12/03), η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε μήνυμα που αποδόθηκε στον ίδιο, σε μια προσπάθεια να διαψευστούν οι φήμες περί θανάτου του, ωστόσο ο ίδιος δεν εμφανίστηκε δημόσια.

Η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, επικαλούμενη δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης από το Κουβέιτ, αναφέρει ότι η επιχείρηση μεταφοράς του τραυματία ηγέτη πραγματοποιήθηκε με απόλυτη μυστικότητα. Όπως σημειώνεται, ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα με στρατιωτικό αεροσκάφος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρίθηκε επιτυχής. Μετά την επέμβαση, φέρεται να παραμένει υπό νοσηλεία σε μία από τις κατοικίες που συνδέονται με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν στη Ρωσία.

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