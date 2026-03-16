Το στοίχημα της κάλπης κόστισε… τα μαλλιά σε Γερμανίδα πολιτικό

Η Γερμανίδα πολιτικός Νικόλ Μπίτνερ τήρησε την προεκλογική της δέσμευση. Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η γενική γραμματέας των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), εμφανίζεται με φρεσκοξυρισμένο κεφάλι, υλοποιώντας μια υπόσχεση που είχε δώσει πριν από τις περιφερειακές εκλογές στη Βάδη Βυρτεμβέργη: ότι θα ξύριζε τα μαλλιά της αν το κόμμα της δεν κατάφερνε να μπει στο τοπικό κοινοβούλιο. Τελικά, τα μαλλιά… έφυγαν.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ελεύθεροι Δημοκράτες απέτυχαν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης πριν από μία εβδομάδα, χάνοντας πάνω από το 50% της εκλογικής τους δύναμης σε ένα κρατίδιο όπου το φιλελεύθερο κόμμα διέθετε παραδοσιακά σταθερή παρουσία και επιρροή.

«Έκανα αυτό το στοίχημα. Το έχασα. Γι’ αυτό και το τηρώ», λέει η Μπίτνερ στο βίντεο, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θεωρείται αυτονόητο για όλους. Όπως αναφέρει, δέχθηκε μηνύματα που της έλεγαν πως στην πολιτική είναι συνηθισμένο να ανακοινώνει κανείς κάτι και τελικά να μην το κάνει.

«Έφτασα μάλιστα στο σημείο να διαβάσω σχόλιο από μέλος της αρχισυνταξίας του Spiegel που έγραφε ότι, αν πράγματι τηρούσα τον λόγο μου, αυτό απλώς θα αποδείκνυε ότι δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί η πολιτική», ανέφερε.

Για την ίδια, πάντως, ήταν σαφές ότι θα τηρούσε την υπόσχεσή της. Όπως είπε, η συνέπεια στον λόγο αποτελεί βασική αρχή σε κάθε επάγγελμα – είτε πρόκειται για τη δική της επιχείρηση, είτε για «κάθε γιατρό και κάθε νοσηλεύτρια που δεσμεύονται να καλύψουν μια βάρδια». Το ίδιο ισχύει, πρόσθεσε, «για κάθε υπεύθυνο γηπέδου που προετοιμάζει το χορτάρι για την άνοιξη».

«Έτσι λειτουργεί η χώρα μας», τόνισε η Μπίτνερ, προσθέτοντας ότι είναι προβληματικό όταν αυτό δεν ισχύει στην πολιτική. «Τότε δεν μου κάνει εντύπωση που όλο και περισσότεροι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική».

Στο τέλος του βίντεο, η γενική γραμματέας των Φιλελευθέρων αφαιρεί το μαντήλι που καλύπτει το κεφάλι της και αποκαλύπτει το ξυρισμένο της κρανίο. «Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η χώρα μας, η βάση πρέπει να είναι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία», λέει.

Και καταλήγει: «Ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι με τις θέσεις και τις απόψεις μου, θέλω να μπορούν να βασίζονται στο ότι το εννοώ. Ότι λέω αυτό που σκέφτομαι και κάνω αυτό που λέω. Σε αυτό στηρίζεται ο λόγος μου – και πλέον και το κούρεμά μου».