«Δεν θα επιτρέψουμε επιθέσεις κατά των Δρούζων»: Το Ισραήλ εντείνει τις προειδοποιήσεις του προς τη Συρία

Νέα ένταση φαίνεται να διαμορφώνεται στις σχέσεις Ισραήλ-Συρίας, με το πρώτο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, αναφέρθηκε στις νυχτερινές επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Συρία, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκαν μετά από επιθέσεις σε βάρος του πληθυσμού των Δρούζων.

Αναλυτικά, ο Κατς έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό, τονίζοντας ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανές και δεν θα επιτρέψει την πρόκληση βλάβης στους Δρούζους. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων, η ισραηλινή αντίδραση θα είναι ακόμη πιο ισχυρή.

Όπως υπογράμμισε, η ηγεσία της χώρας -σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου- έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά των Δρούζων στη Συρία θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα, συνδέοντας ευθέως την προστασία τους με την ασφάλεια της κοινότητας των Δρούζων στο Ισραήλ.

Επισημαίνεται ότι εφόσον οι προειδοποιήσεις αυτές μεταφραστούν σε πράξη, εκτιμάται ότι η ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να αναστείλει μελλοντικές επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι ο ίδιος οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σύγκρουση με το Ιράν, εκφράζοντας ικανοποίηση για την έως τώρα πορεία των επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στη φύση του πολέμου, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής διεξάγεται κυρίως μέσω αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο χερσαίας εμπλοκής στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για μια τέτοια εξέλιξη.