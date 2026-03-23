Γαλλία: Χωρίς μεγάλες νίκες ο Εθνικός Συναγερμός στις δημοτικές εκλογές – Τι δείχνουν για το 2027

Όσοι αναζητούν σαφή συμπεράσματα από τις δημοτικές εκλογές της Κυριακής στη Γαλλία ίσως χρειαστεί να περιμένουν πριν εκτιμήσουν οριστικά τον αντίκτυπό τους στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Σε μια ενίσχυση για τον πολιτικό κεντρισμό, το κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν δεν κατάφερε να κερδίσει τον έλεγχο σημαντικών πόλεων όπως η Μασσαλία και η Τουλόν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, παρά την αποτυχία αυτή, το εθνικιστικό κόμμα δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός πολιτικού παιχνιδιού. Ο Εθνικός Συναγερμός βελτίωσε τις επιδόσεις του, ιδιαίτερα στον πρώτο γύρο των εκλογών, αποκαλύπτοντας σημαντική απήχηση σε εθνικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, η αδυναμία του να μετατρέψει την αυξημένη στήριξη σε καθοριστικές νίκες, λόγω του διπλού εκλογικού συστήματος, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα για τη Λεπέν και τον προστατευόμενό της, Ζορντάν Μπαρντελά, ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους Γάλλους εθνικιστές να προηγούνται, τα αποτελέσματα της Κυριακής επιβεβαιώνουν μια διαχρονική τάση: ένα τμήμα του εκλογικού σώματος διστάζει να τους δώσει την εξουσία.

Παράλληλα, οι επιτυχίες του κόμματος σε μικρότερους δήμους ανά τη Γαλλία του δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσει τη βάση του σε τοπικό επίπεδο ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, στη Σλοβενία, ο εν ενεργεία πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ εξασφάλισε οριακή νίκη στις πιο αμφίρροπες εκλογές από την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γιουγκοσλαβία. Ο εθνικιστής ηγέτης Γιάνεζ Γιάνσα κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με το κόμμα του, το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα, να συγκεντρώνει 27,9% των ψήφων, λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα πίσω από το Κίνημα Ελευθερίας του Γκόλομπ.

Η εκλογική διαδικασία, που σημαδεύτηκε από καταγγελίες για ξένη παρέμβαση, ανοίγει τον δρόμο για παρατεταμένες διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Αν και η ήττα του Γιάνσα —ο οποίος θεωρείται θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ— αποτελεί ενίσχυση για το πολιτικό κατεστημένο, το ποσοστό στήριξης που συγκέντρωσε δείχνει ότι ο λαϊκισμός εξακολουθεί να ενισχύεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.