ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νετανιάχου και Ερντογάν σε τροχιά σύγκρουσης εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
Ειδήσεις
10:15 - 12 Απρ 2026

Νετανιάχου και Ερντογάν σε τροχιά σύγκρουσης εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας, μετά τη σφοδρή φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ο Νετανιάχου εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ερντογάν το βράδυ του Σαββάτου (11/4), κατηγορώντας τον ότι στηρίζει το «ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς» και τους συμμάχους του. «Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του Ιράν και των συνεργατών του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους βοηθά και καταπιέζει τους Κούρδους πολίτες του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Άγκυρας ήταν άμεση και εξίσου έντονη. Η τουρκική προεδρία, μέσω του συμβούλου Μπουρχανετίν Ντουράν, κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για «γενοκτονία» στη Γάζα και για επιθετική πολιτική στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, τον χαρακτήρισε «εγκληματία» εις βάρος του οποίου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή για πολιτική επιβίωση.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ερντογάν είχε προηγουμένως προειδοποιήσει για πιθανές «προκλήσεις» που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκεχειρία, ενώ σε επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν το διάστημα της ανακωχής ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από νομικές κινήσεις στην Τουρκία. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολη φέρεται να προετοιμάζει διώξεις εις βάρος 35 προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Οι κατηγορίες σχετίζονται με την αναχαίτιση του «Στόλου της Ελευθερίας» ανοιχτά της Γάζας το περασμένο καλοκαίρι και περιλαμβάνουν βαριές κατηγορίες όπως «γενοκτονία» και «βασανιστήρια», αν και εκτιμάται ότι έχουν κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αντέδρασε επίσης έντονα, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν «χάρτινο τίγρη» και κατηγορώντας τον για αντισημιτισμό και «δίκες-παρωδία» κατά της ισραηλινής ηγεσίας.

Η νέα αυτή κλιμάκωση υπογραμμίζει το βάθος της ρήξης μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το πραγματικό στοίχημα του Σχοινά πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Γιώργος Ραυτόπουλος

Το πραγματικό στοίχημα του Σχοινά πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Άδοξο τέλος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Με άδεια χέρια αποχώρησε ο Βανς
Ειδήσεις

Άδοξο τέλος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν στο Ισλαμαμπάντ – Με άδεια χέρια αποχώρησε ο Βανς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου
Ειδήσεις

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή
Ειδήσεις

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου
Ειδήσεις

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ