Νετανιάχου και Ερντογάν σε τροχιά σύγκρουσης εν μέσω γεωπολιτικής έντασης

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας, μετά τη σφοδρή φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ο Νετανιάχου εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ερντογάν το βράδυ του Σαββάτου (11/4), κατηγορώντας τον ότι στηρίζει το «ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς» και τους συμμάχους του. «Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά εναντίον του Ιράν και των συνεργατών του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους βοηθά και καταπιέζει τους Κούρδους πολίτες του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Άγκυρας ήταν άμεση και εξίσου έντονη. Η τουρκική προεδρία, μέσω του συμβούλου Μπουρχανετίν Ντουράν, κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για «γενοκτονία» στη Γάζα και για επιθετική πολιτική στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, τον χαρακτήρισε «εγκληματία» εις βάρος του οποίου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή για πολιτική επιβίωση.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ερντογάν είχε προηγουμένως προειδοποιήσει για πιθανές «προκλήσεις» που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκεχειρία, ενώ σε επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να αξιοποιήσουν το διάστημα της ανακωχής ώστε να επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από νομικές κινήσεις στην Τουρκία. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολη φέρεται να προετοιμάζει διώξεις εις βάρος 35 προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ. Οι κατηγορίες σχετίζονται με την αναχαίτιση του «Στόλου της Ελευθερίας» ανοιχτά της Γάζας το περασμένο καλοκαίρι και περιλαμβάνουν βαριές κατηγορίες όπως «γενοκτονία» και «βασανιστήρια», αν και εκτιμάται ότι έχουν κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

Από την ισραηλινή πλευρά, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αντέδρασε επίσης έντονα, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν «χάρτινο τίγρη» και κατηγορώντας τον για αντισημιτισμό και «δίκες-παρωδία» κατά της ισραηλινής ηγεσίας.

Η νέα αυτή κλιμάκωση υπογραμμίζει το βάθος της ρήξης μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.