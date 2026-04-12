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Αλληλοκατηγορίες Ρωσίας–Ουκρανίας για παραβιάσεις της πασχαλινής εκεχειρίας
Ειδήσεις
22:00 - 12 Απρ 2026

Αλληλοκατηγορίες Ρωσίας–Ουκρανίας για παραβιάσεις της πασχαλινής εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία και η Ρωσία κατηγόρησαν η μία την άλλη για εκατοντάδες παραβιάσεις της πασχαλινής εκεχειρίας των Ορθοδόξων, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξή της.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν 2.299 παραβιάσεις της εκεχειρίας έως τις 7 το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με ανάρτηση του γενικού επιτελείου στο Facebook, όπως μεταδίδει το Politico.

Από την πλευρά της, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι παραβίασε την εκεχειρία 1.971 φορές μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας 32 ωρών για τον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα, η οποία ξεκίνησε στις 16:00 το Σάββατο και επρόκειτο να διαρκέσει έως την Κυριακή, μετά από εκκλήσεις του Κιέβου για παύση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Παρά την ένταση, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανταλλαγή 175 αιχμαλώτων πολέμου, καθώς η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η Ουκρανία θα «τηρήσει την εκεχειρία», αλλά θα «ανταποδώσει αυστηρά» σε περίπτωση παραβιάσεων.

«Αν δεν υπάρξουν ρωσικά πλήγματα, δεν θα υπάρξει απάντηση από εμάς», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάθε ουκρανική μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει».

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