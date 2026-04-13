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Η Ουκρανία στους κερδισμένους από τη νίκη Μάγιαρ στην Ουγγαρία - Πρώτη επίσκεψη στην Πολωνία
Ειδήσεις
16:50 - 13 Απρ 2026

Η Ουκρανία στους κερδισμένους από τη νίκη Μάγιαρ στην Ουγγαρία - Πρώτη επίσκεψη στην Πολωνία

Reporter.gr Newsroom
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Λίγα λεπτά αφότου ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχτηκε την ήττα του από τον Πέτερ Μαγιάρ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε τη δική της εκτίμηση. «Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε», έγραψε στο X, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ουγγρικά.

Μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας (13/4) στις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Επιτροπής χαιρέτισε τη νίκη. «Ο λαός της Ουγγαρίας μίλησε και ανέκτησε την ευρωπαϊκή του πορεία», είπε, συγκρίνοντάς το με τη στάση της χώρας της Κεντρικής Ευρώπης απέναντι στη Σοβιετική Ένωση το 1956 και την πτώση του κομμουνισμού το 1989. «Το καταφέρατε ξανά, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες.»

Καθώς ο Όρμπαν ετοιμάζεται να αποχωρήσει, η Ουκρανία αναμένεται να είναι από τους πρώτους ωφελημένους.

Η Ουγγαρία είναι πιθανό να ξεμπλοκάρει ένα δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κυβέρνηση στο Κίεβο, το οποίο είχε καθυστερήσει λόγω του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Η Ουγγαρία δεν είχε ποτέ υποχρέωση να συνεισφέρει χρήματα — ο Όρμπαν μπλόκαρε τον μηχανισμό που θα επέτρεπε στα άλλα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με το δάνειο — επομένως το θέμα δεν είναι πολιτικά αμφιλεγόμενο.

Η Κύπρος, η οποία κατέχει αυτή τη στιγμή την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, θα φέρει το ζήτημα στους πρεσβευτές της ΕΕ το συντομότερο δυνατό.

Ο Μαγιάρ ενδέχεται να ζητήσει κάτι σε αντάλλαγμα, καθώς πλησιάζει η προθεσμία του Αυγούστου για την Ουγγαρία ώστε να διεκδικήσει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ανάκαμψης μετά την πανδημία της ΕΕ.

Οι απόψεις του σε άλλα ζητήματα — έχει εκφράσει ανησυχίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και έχει επικρίνει τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης — δείχνουν ότι δεν θα ακολουθήσει απαραίτητα τη γραμμή των Βρυξελλών.

Η επιλογή της Πολωνίας για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό αύριο υποδηλώνει τον λιγότερο συγκρουσιακό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει μια νέα Ουγγαρία εντός της ΕΕ. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, όπως και ο Μαγιάρ, νίκησε έναν δεξιό εν ενεργεία ηγέτη το 2023 και είχε επανειλημμένες συγκρούσεις με τον Όρμπαν.

Η επίσκεψη του Μαγιάρ δείχνει ότι θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, δεδομένης της νέας ιδεολογικής σύγκλισης μεταξύ Βουδαπέστης και Βαρσοβίας.

Η ήττα του Όρμπαν αφήνει τη Σλοβακία, ένα ακόμη μέλος της ομάδας του Βίζεγκραντ των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, όλο και πιο απομονωμένη.

Ο σύμμαχος του Όρμπαν στη Σλοβακία, ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, είναι απίθανο να αναλάβει τον ρόλο του λαϊκιστή «σταυροφόρου» της Ευρώπης. Η χώρα του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κονδύλια της ΕΕ και αντιμετωπίζει μια δύσκολη εκλογική μάχη τον επόμενο χρόνο, όπως έγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Ντάνιελ Χόρνακ.

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