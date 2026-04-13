Ο Μερτς μείωσε για 2 μήνες τον φόρο σε ντίζελ και βενζίνη - Η Ελλάδα επιμένει στις επιδοτήσεις

Μία ακόμα ευρωπαϊκή χώρα επιλέγει να μειώσει προσωρινά το φόρο στα καύσιμα, λόγω του ράλι που έχει προκαλέσει στις τιμές του πετρελαίου ο πόλεμος στο Ιράν.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απόφασή της να προχωρήσει σε μείωση του φόρου των καυσίμων - αρχικά για δύο μήνες - ως μέτρο ελάφρυνσης των καταναλωτών από την εκτόξευση των τιμών που προκάλεσε η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι ο φόρος στα πετρελαιοειδή μειώνεται κατά 17 σεντς/λίτρο, σε πρώτη φάση για διάστημα δύο μηνών, με την ελπίδα, όπως είπε, ότι η βιομηχανία καυσίμων θα μετακυλίσει αυτές τις περικοπές απευθείας στους καταναλωτές. Για συνολική ελάφρυνση ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε ακόμη να επιτρέψει στους εργοδότες να καταβάλουν στους εργαζόμενους αφορολόγητο και χωρίς εισφορές «μπόνους ελάφρυνσης» ύψους 1.000 ευρώ για το 2026.

Προκειμένου να αντισταθμιστεί το έλλειμμα φορολογικών εσόδων που θα προκύψει, θα αυξηθεί από φέτος ο φόρος στον καπνό.

Η Ελλάδα επιμένει στις επιδοτήσεις

Η Ισπανία, η Ιταλία και η Κύπρος είναι μερικές από τις χώρες που έχουν αποφασίσει επίσης να μειώσουν τους φόρους καυσίμων, ωστόσο, στην Ελλάδα η κυβέρνηση επιμένει πως η λύση αυτή δεν είναι αρκετά αποτελεσματική.

Επέλεξε να δώσει επιδότηση στην αντλία στο ντίζελ, που πάντως παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια, ενώ δόθηκε και το Fuel Pass, μία εφάπαξ ενίσχυση κοντά στα 50 ευρώ, με εισοδηματικά κριτήρια.

Βέβαια, η κρίση επιμένει και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια. Το Πάσχα πέρασε και οι περισσότεροι δεν έχουν καν εισπράξει το Fuel Pass λόγω των αργιών και είναι λογικά να υπάρχει δυσαρέσκεια. Το Μαξίμου ασφαλώς το γνωρίζει και αναμένονται οι επόμενες κινήσεις του, που σίγουρα θα επηρεαστούν και από τις επόμενες δημοσκοπήσεις.