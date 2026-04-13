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Η εμπορευματοποίηση των φαρμάκων αδυνατίσματος: Πώς αλλάζει μια ολόκληρη βιομηχανία
Υγεία
14:59 - 13 Απρ 2026

Η εμπορευματοποίηση των φαρμάκων αδυνατίσματος: Πώς αλλάζει μια ολόκληρη βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Η κάποτε πρωτοπόρος φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk βιώνει μια απότομη ανατροπή στην πορεία της, καθώς η αγορά φαρμάκων παχυσαρκίας μεταβάλλεται ριζικά, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού.

Μέχρι πρόσφατα, η Novo Nordisk θεωρούνταν η κυρίαρχη δύναμη στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, χάρη στην επιτυχία των θεραπειών της για την παχυσαρκία και τον διαβήτη. Ωστόσο, μέσα σε έναν χρόνο, η αξία της εταιρείας υποχώρησε σημαντικά. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από ιατρική ανάγκη σε καταναλωτικό προϊόν

Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται η μετάβαση προς ένα μοντέλο στο οποίο τα φάρμακα για την παχυσαρκία δεν προωθούνται μόνο μέσω γιατρών, αλλά και απευθείας στους καταναλωτές. Στις ΗΠΑ, η διαφήμιση φαρμάκων και η επιρροή των social media έχουν διαμορφώσει ένα νέο περιβάλλον, όπου οι ασθενείς ενημερώνονται, συγκρίνουν και συχνά αναζητούν οι ίδιοι τη θεραπεία τους.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, αυτή η εξέλιξη ευνόησε την Eli Lilly, η οποία αξιοποίησε πιο αποτελεσματικά πρακτικές marketing και άμεσης επικοινωνίας με το κοινό. Αντίθετα, η Novo Nordisk αιφνιδιάστηκε από την εκρηκτική ζήτηση για φάρμακα απώλειας βάρους, γεγονός που επηρέασε την ανταγωνιστικότητά της.

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