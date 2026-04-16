Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν την Πέμπτη (16/4)

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μιλήσουν την Πέμπτη, στις υψηλότερου επιπέδου συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

«Προσπαθώ να βρω λίγο χώρο για να αναπνεύσω μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Truth Social αργά την Τετάρτη. «Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!»

Πρέσβεις και από τις δύο χώρες συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο. Ο Λίβανος θέλει να σταματήσουν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφός του, ενώ το Ισραήλ επιδιώκει να ξεριζώσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ.