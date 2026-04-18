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Μουντιάλ: Η πολιτεία του Νιου Τζέρσι «ξεζουμίζει» τους φαν του ποδοσφαίρου - 150 δολάρια η μεταφορά στο γήπεδο
Ειδήσεις
17:17 - 18 Απρ 2026

Μουντιάλ: Η πολιτεία του Νιου Τζέρσι «ξεζουμίζει» τους φαν του ποδοσφαίρου - 150 δολάρια η μεταφορά στο γήπεδο

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ είχε ζητήσει να φιλοξενήσει αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, πλέον κινδυνεύει να δυσαρεστήσει τους φιλάθλους με τα σχέδιά της να επιβάλει υψηλές χρεώσεις μετακίνησης, μια κίνηση που είτε αποτελεί ένδειξη ότι «η πολιτική είναι τοπική υπόθεση» είτε ένα «αυτογκόλ» για τη νέα Δημοκρατική κυβερνήτη της πολιτείας σε διεθνές επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του POLITICO, η αρμόδια αρχή δημόσιων μεταφορών της πολιτείας ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/4) ότι σκοπεύει να χρεώνει του φιλάθλους του Μουντιάλ 150 δολάρια για τη μεταφορά τους προς το στάδιο MetLife σε κάθε έναν από τους οκτώ αγώνες που θα διεξαχθούν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του τελικού.

Η κυβερνήτης Μίκι Σέριλ, η οποία εξελέγη το περασμένο φθινόπωρο με κεντρικό μήνυμα την προσιτότητα του κόστους ζωής, φαίνεται να υπολογίζει ότι η απόφαση αυτή δεν θα της κοστίσει πολιτικά, παρότι συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση για φιλάθλους που ήδη πληρώνουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες δολάρια για τα εισιτήρια των αγώνων. Παράλληλα, έχει προτείνει ειδικό φόρο πωλήσεων και ξενοδοχείων για τους επισκέπτες που θα διαμείνουν στην περιοχή κοντά στο MetLife Stadium.

«Θύελλα» αντιδράσεων - «Στο πλευρό» της Σέριλ ο Μαμντάνι

Ωστόσο, η πρότασή της έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση και αλληλοκατηγορίες, φέρνοντάς την αντιμέτωπη τόσο με τη FIFA όσο και με άλλους Δημοκρατικούς στη Νέα Υόρκη, η οποία συνδιοργανώνει τη διοργάνωση.

Σημειώνεται ότι η Σέριλ και η FIFA βρίσκονται εδώ και ημέρες σε αντιπαράθεση, με την κυβερνήτη να κατηγορεί τη διεθνή ομοσπονδία ότι δεν έχει συμβάλει οικονομικά στη μεταφορά των φιλάθλων από και προς τους αγώνες.

Η στάση της Σέριλ βρήκε στήριξη από ορισμένους Δημοκρατικούς, όπως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, οι οποίοι θεωρούν ότι η FIFA αποκομίζει τεράστια έσοδα από τους φιλάθλους, επιβαρύνοντας παράλληλα τις τοπικές αρχές με τα έξοδα ασφάλειας και μεταφορών.

Από την πλευρά της, η FIFA απάντησε ότι οι πόλεις-διοργανωτές είχαν αρχικά δεσμευθεί να εξασφαλίσουν δωρεάν μετακίνηση των φιλάθλων. Όλες οι 16 πόλεις που φιλοξενούν αγώνες έχουν υπογράψει ενιαία συμφωνία. Ο Χάιμο Σίργκι, διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης του Μουντιάλ, δήλωσε ότι το σχέδιο του Νιου Τζέρσεϊ «θα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα» και θα προκαλέσει ευρύτερες επιπτώσεις που τελικά θα μειώσουν τα οικονομικά οφέλη και τη μακροπρόθεσμη κληρονομιά της διοργάνωσης.

«Επιπλέον, η αυθαίρετη επιβολή αυξημένων τιμών και η απαίτηση η FIFA να καλύψει αυτά τα κόστη είναι πρωτοφανής. Καμία άλλη παγκόσμια διοργάνωση, συναυλία ή μεγάλος αθλητικός οργανισμός δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια απαίτηση», σημείωσε. «Παρότι η FIFA αναμένεται να έχει έσοδα περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όχι κέρδος όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται η κυβερνήτης, παραμένει μη κερδοσκοπικός οργανισμός βάσει του καταστατικού της».

Παράλληλα, υπάρχει διακομματική αντίδραση τόσο προς τη Σέριλ όσο και προς την εταιρεία New Jersey Transit, η οποία διαχειρίζεται τις δημόσιες μεταφορές της πολιτείας. Οι περισσότεροι φίλαθλοι αναμένεται να διαμένουν στη Νέα Υόρκη και να μετακινούνται μέσω του ποταμού Χάντσον προς το Νιου Τζέρσεϊ με τρένα.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ εξέφρασε ανησυχία από τη μεριά της ότι οι υψηλές τιμές μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη συνολική επιτυχία της διοργάνωσης.

Ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής της ομοσπονδιακής ομάδας εργασίας για το Μουντιάλ, Άντριου Τζουλιάνι, χαρακτήρισε τις χρεώσεις ως «διάσωση» για τις τοπικές υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οικονομικά ελλείμματα.

Στη Νέα Υόρκη, πολιτικοί όπως ο βουλευτής Ρόμπερτ Κάρολ και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο Σον Αμπρέου επέκριναν έντονα το Νιου Τζέρσεϊ, κατηγορώντας το για «εκμετάλλευση» της διοργάνωσης.

Κλείνοντας, όπως επισημαίνεται, μια πρόταση για νέο δρομολόγιο φέρι από τη Νέα Υόρκη προς το στάδιο εξετάζεται ως εναλλακτική λύση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των φιλάθλων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/04/2026 - 20:30
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