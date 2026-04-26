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Κόουλ Τόμας Άλεν: Ποιος είναι ο 31χρονος δάσκαλος που άνοιξε πυρ στον Λευκό Οίκο
Ειδήσεις
10:45 - 26 Απρ 2026

Κόουλ Τόμας Άλεν: Ποιος είναι ο 31χρονος δάσκαλος που άνοιξε πυρ στον Λευκό Οίκο

Reporter.gr Newsroom
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Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, φέρεται να εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Τόρανς, κοντά στο Λος Άντζελες, στη νότια Καλιφόρνια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς διέμενε στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσιγκτον, όπου λάμβανε χώρα η εκδήλωση, χωρίς ωστόσο να έχουν εξακριβώσει μέχρι στιγμής τα κίνητρά του.

Αναρτήσεις που φαίνεται να σχετίζονται με τον Άλεν δείχνουν ότι τον Δεκέμβριο του 2024 είχε διακριθεί ως «Δάσκαλος του Μήνα» από την C2 Education στο Τόρανς, έναν οργανισμό προετοιμασίας μαθητών για πανεπιστήμια στις ΗΠΑ. Σε επαγγελματικό του προφίλ αναφέρεται ως απόφοιτος μηχανολογίας και επιστήμης υπολογιστών, με δραστηριότητα στην ανάπτυξη ανεξάρτητων παιχνιδιών και έντονη κλίση προς τη διδασκαλία.

Το 2017 απέκτησε πτυχίο μηχανολόγου από το Caltech, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε σπουδές στην επιστήμη υπολογιστών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ντομίνγκες Χιλς. Το Caltech επιβεβαίωσε ότι άτομο με αυτό το όνομα αποφοίτησε εκείνη τη χρονιά.

Επαγγελματικά, έχει εργαστεί ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης στην C2 Education και ως ανεξάρτητος δημιουργός παιχνιδιών, ενώ στο παρελθόν υπήρξε μηχανολόγος στην εταιρεία IJK Controls και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech. Στο προφίλ του γίνεται επίσης αναφορά σε νίκη ομάδας ρομποτικής το 2016.

Στην ενότητα ενδιαφερόντων του δηλώνει αποκλειστικά την «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Η Secret Service ανακοίνωσε ότι ο Άλεν ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και συνελήφθη αφού πυροβόλησε εναντίον πράκτορα έξω από την αίθουσα της εκδήλωσης. Στο δείπνο παρευρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και μέλη της κυβέρνησης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης, καθώς και την άμεση απομάκρυνση του προέδρου από τον χώρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di2uzh1p5yw9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2026 - 11:28
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