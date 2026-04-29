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Φιντάν: Δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στην ΕΕ για ένταξη της Τουρκίας
Ειδήσεις
17:40 - 29 Απρ 2026

Φιντάν: Δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στην ΕΕ για ένταξη της Τουρκίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν άσκησε κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την Τετάρτη (29/4), υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για την ένταξη της χώρας του, ακόμη και στην περίπτωση που πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια.      

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, οι διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με επιμέρους ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται σε θετικό επίπεδο, ωστόσο η συνολική της σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποιείται. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας, επισημαίνοντας πως απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να αξιοποιηθούν.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Φιντάν τόνισε τη σημασία της παράτασης της εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η αποφυγή επιστροφής σε πολεμικές συγκρούσεις. Επιπλέον, χαρακτήρισε σημαντική την πρόταση για επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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