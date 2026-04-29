Φιντάν: Δεν υπάρχει η πολιτική βούληση στην ΕΕ για ένταξη της Τουρκίας

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, οι διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με επιμέρους ευρωπαϊκά κράτη βρίσκονται σε θετικό επίπεδο, ωστόσο η συνολική της σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποιείται. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας, επισημαίνοντας πως απαιτούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να αξιοποιηθούν.
Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Φιντάν τόνισε τη σημασία της παράτασης της εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η αποφυγή επιστροφής σε πολεμικές συγκρούσεις. Επιπλέον, χαρακτήρισε σημαντική την πρόταση για επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.