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Χαϊδεμένος: Μείωση ζημιών και αύξηση 9% του τζίρου το 2025
Ανακοινώσεις
17:29 - 29 Απρ 2026

Χαϊδεμένος: Μείωση ζημιών και αύξηση 9% του τζίρου το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Μειώθηκαν οι ζημίες της "Χαϊδεμένος" το 2025, ενώ η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 9% στον τζίρο, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία.

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας διαμορφωθήκαν ως εξής :

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 9% τη χρήση 2025 σε σχέση με το 2024 και ανήλθαν στο ποσό των €17.804.180 έναντι των €16.382.522 αντίστοιχα .

Η Αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας τη χρήση 2025 σε σχέση με το 2024 οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στην χρήση 2025 υπήρξε αύξηση των εκτυπώσεων των πελατών.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 222% και ανήλθαν για το 2025 σε € 2.877.854 έναντι € 894.139 το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για τη χρήση 2025 παρουσίασαν αύξηση κατά 175% και ανήλθαν σε € 868.104 έναντι € (1.164.732) το 2024, η οποία οφείλεται στην μείωση του κόστους πωληθέντων και στην αύξηση των πωλήσεων.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (327.514) το 2025 έναντι ζημιών €(2.222.239) το 2024.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρίας για το 2025 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (361.504) έναντι ζημιών € (2.169.464) αντίστοιχα για το 2024.

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