ΕΕ: Ανησυχίες για το νέο μοντέλο ΑΙ της Anthropic - Φόβοι για ευπάθειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Οι ανησυχίες γύρω από το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, με την ονομασία Mythos, προκαλούν έντονους κραδασμούς στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις επιβεβαίωσε χθες (4/5) ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε συνομιλίες με την τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, με στόχο να εξεταστεί κατά πόσο επιχειρήσεις και τράπεζες στην Ευρώπη μπορούν να ελεγχθούν για ευπάθειες που ενδέχεται να αποκαλύψει το Mythos.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι η Anthropic ενημέρωσε την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σχετικά με τις «κυβερνο-ικανότητες και τους κινδύνους» που ενδέχεται να συνδέονται με το εργαλείο, το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει.

Όπως επισημαίνεται, τελικός του στόχος είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «να έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε δοκιμές κυβερνο-ανθεκτικότητας».

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ είχαν συγκεντρωθεί στις Βρυξέλλες για διήμερες συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων εξετάστηκε και ο αντίκτυπος του Mythos, το οποίο μπορεί να εντοπίζει αδυναμίες σε συστήματα πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι υπουργοί πίεσαν ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στο εργαλείο, σύμφωνα με πηγές, εκφράζοντας ανησυχίες ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης ενδέχεται να εκτεθεί σε ψηφιακές επιθέσεις αν η τεχνολογία πέσει σε λάθος χέρια.

«Τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται ταχύτατα και ενδέχεται σύντομα να δημιουργήσουν προκλήσεις με δυνητικά συστημικό χαρακτήρα», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης σε δημοσιογράφους, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα επανέλθει σε μελλοντικές συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Η αυξανόμενη ανησυχία στην ΕΕ για πιθανές ευπάθειες στα χρηματοπιστωτικά συστήματα αντανακλά αντίστοιχους προβληματισμούς που εκφράστηκαν στις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας τον περασμένο μήνα στην Ουάσινγκτον, όπου αξιωματούχοι και εταιρείες κατέστησαν σαφές ότι επιθυμούν πρόσβαση στο μοντέλο της Anthropic.

Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα μπροστά. Το Κέντρο για Πρότυπα και Καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε σήμερα (5/5) ότι οι Google, Microsoft και xAI συμφώνησαν να συμμετάσχουν, μαζί με τις OpenAI και Anthropic, στην παροχή πρώιμης πρόσβασης στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους προς την κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον.