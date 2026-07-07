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Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
18:35 - 07 Ιουλ 2026

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Σε σημαντική ενίσχυση των δυνατοτήτων του Στρατού Ξηράς προχωρά το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώνοντας επένδυση ύψους 190 εκατ. λιρών (περίπου 254,2 εκατ. δολάρια) για την προμήθεια πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς Precision Strike Missile (PrSM), οι οποίοι μπορούν να πλήττουν στόχους σε αποστάσεις έως και 500 χιλιομέτρων.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, την ώρα που ο απερχόμενος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επιδιώκοντας να αναδείξει τη δέσμευση της Βρετανίας για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων και να πείσει τόσο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και τους υπόλοιπους συμμάχους ότι το Λονδίνο ακολουθεί σταθερή πορεία αύξησης των αμυντικών δαπανών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, η ένταξη των πυραύλων Precision Strike Missile στο οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων θα ενισχύσει ουσιαστικά τη συνεισφορά της χώρας στη συλλογική αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ, ενώ οι πρώτες παραδόσεις του νέου οπλικού συστήματος αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων της βρετανικής κυβέρνησης. Ωστόσο, το πρόγραμμα έχει δεχθεί επικρίσεις, καθώς – σύμφωνα με αναλυτές – δεν περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα επιτύχει τον στόχο για αύξηση των βασικών αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ, στόχο που υιοθέτησε το ΝΑΤΟ το προηγούμενο έτος μετά τις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να επενδύσουν περισσότερους πόρους στην άμυνά τους.

Οι Precision Strike Missile αποτελούν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους νέας γενιάς, οι οποίοι κατασκευάζονται από τη Lockheed Martin στο πλαίσιο κοινού προγράμματος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αυστραλίας. Η βρετανική κυβέρνηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει μελλοντικά και η ίδια στις εργασίες περαιτέρω εξέλιξης και αναβάθμισης του συγκεκριμένου πυραυλικού συστήματος.

Παράλληλα, το Λονδίνο επανέλαβε ότι συνεχίζει να επενδύει και σε άλλα κοινά ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως τα Deep Precision Strike και European Long Range Strike Approach, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για στενότερη αμυντική συνεργασία τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και με τους Ευρωπαίους εταίρους.

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