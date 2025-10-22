Διάκριση για Έλληνες δημοσιογράφους στο Βραβείο Daphne 2025 – Η έρευνα για την πορεία του ρωσικού πετρελαίου

Η έρευνα, την οποία συντόνισε η πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας Follow the Money, υλοποιήθηκε με τη συμβολή 40 δημοσιογράφων από 13 μέσα ενημέρωσης σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η συμβολή των ελληνικών ομάδων ήταν καθοριστική στην τεκμηρίωση του ελληνικού σκέλους της υπόθεσης και στην ανάδειξη της συμμετοχής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο σκιώδες ναυτιλιακό δίκτυο που εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα.
Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τύπου Daphne Caruana Galizia του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Παρόντες ήταν η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, η αντιπρόεδρος Pina Picierno, καθώς και μέλη της ανεξάρτητης ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής.
Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, δήλωσε:
«Το βραβείο Daphne Caruana Galizia αποτελεί απόδειξη της άρρηκτης σχέσης μεταξύ της ελευθερίας του Τύπου, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Σε μια εποχή που τα αυταρχικά καθεστώτα προσπαθούν να φιμώσουν την αλήθεια και να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, η Ευρώπη στέκεται ενωμένη πίσω από δημοσιογράφους που εκθέτουν τη διαφθορά και όλους εκείνους που αρνούνται να φιμωθούν».
Το θέμα της βραβευμένης έρευνας
Η βραβευθείσα δημοσιογραφική έρευνα έφερε στο φως πώς πλοιοκτήτες από χώρες της Δύσης αποκόμισαν πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια, πουλώντας 230 παλαιά δεξαμενόπλοια στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Τα πλοία αυτά λειτουργούν κάτω από αδιαφανές ιδιοκτησιακό καθεστώς, συχνά χωρίς επαρκή περιβαλλοντική ασφάλιση, εγείροντας σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον.
Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε συνδυασμό παραδοσιακών δημοσιογραφικών πρακτικών με ανάλυση δεδομένων, παρακολούθηση θαλάσσιων διαδρομών μέσω δορυφόρων, και μαρτυρίες ναυτικών που εργάζονται υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι πίσω από τον σκιώδη στόλο βρίσκονται ένα πολύπλοκο δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με τουλάχιστον 60 πλοία να επανδρώνονται από προσωπικό ευρωπαϊκών εταιρειών.
Αποκαλύφθηκε επίσης η ύπαρξη 8 εταιρειών διαχείρισης πληρωμάτων στην ΕΕ και 20 στην Ουκρανία, οι οποίες εμπλέκονται άμεσα στην προσπάθεια της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις.
Η Δανάη Μαραγουδάκη του Solomon ανέφερε μεταξύ αλλων σε ανάρτησή της στο Facebook για τη διάκριση τα ακόλουθα:
Η πορεία προς το βραβείο
Από τις 316 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν από εκατοντάδες δημοσιογράφους των 27 χωρών της ΕΕ μεταξύ 21 Μαΐου και 31 Ιουλίου 2025, η ανεξάρτητη επιτροπή προέκρινε αρχικά 10 έρευνες και στη συνέχεια ανέδειξε την τελική νικήτρια.
Τα μέσα που συμμετείχαν στην έρευνα
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Follow the Money (Ολλανδία)
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De Tijd (Βέλγιο)
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Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR (Γερμανία)
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The Times, SourceMaterial (Ηνωμένο Βασίλειο)
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IRPIMedia (Ιταλία)
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NRK (Νορβηγία)
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Danwatch (Δανία)
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Solomon (Ελλάδα)
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Inside Story (Ελλάδα)
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OCCRP
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Dialogue Earth
Η αναγνώριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την ελληνική ερευνητική δημοσιογραφία, ενισχύοντας τη σημασία της ανεξάρτητης και διαφανούς ενημέρωσης, σε μια εποχή που η ελευθερία του Τύπου απειλείται σε πολλές γωνιές του κόσμου.