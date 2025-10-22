Διάκριση για Έλληνες δημοσιογράφους στο Βραβείο Daphne 2025 – Η έρευνα για την πορεία του ρωσικού πετρελαίου

Τη δική τους σημαντική διάκριση σημείωσαν οι ελληνικές ερευνητικές δημοσιογραφικές ομάδες Solomon και Inside Story, με τις δημοσιογράφους Δανάη Μαραγουδάκη και Ελίζα Τριανταφύλλου αντίστοιχα, καθώς συμμετείχαν σε μια μεγάλη διασυνοριακή έρευνα που τιμήθηκε με το Βραβείο Daphne Caruana Galizia 2025. Η βραβευθείσα έρευνα αποκάλυψε τα δίκτυα μέσω των οποίων η Ρωσία παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις στο εμπόριο πετρελαίου, με τη συνεργασία πλοιοκτητών και επιχειρήσεων από τη Δύση.

Η έρευνα, την οποία συντόνισε η πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας Follow the Money, υλοποιήθηκε με τη συμβολή 40 δημοσιογράφων από 13 μέσα ενημέρωσης σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η συμβολή των ελληνικών ομάδων ήταν καθοριστική στην τεκμηρίωση του ελληνικού σκέλους της υπόθεσης και στην ανάδειξη της συμμετοχής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο σκιώδες ναυτιλιακό δίκτυο που εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα.

Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τύπου Daphne Caruana Galizia του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Παρόντες ήταν η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, η αντιπρόεδρος Pina Picierno, καθώς και μέλη της ανεξάρτητης ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής.

Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, δήλωσε:

«Το βραβείο Daphne Caruana Galizia αποτελεί απόδειξη της άρρηκτης σχέσης μεταξύ της ελευθερίας του Τύπου, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Σε μια εποχή που τα αυταρχικά καθεστώτα προσπαθούν να φιμώσουν την αλήθεια και να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, η Ευρώπη στέκεται ενωμένη πίσω από δημοσιογράφους που εκθέτουν τη διαφθορά και όλους εκείνους που αρνούνται να φιμωθούν».

Το θέμα της βραβευμένης έρευνας

Η βραβευθείσα δημοσιογραφική έρευνα έφερε στο φως πώς πλοιοκτήτες από χώρες της Δύσης αποκόμισαν πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια, πουλώντας 230 παλαιά δεξαμενόπλοια στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Τα πλοία αυτά λειτουργούν κάτω από αδιαφανές ιδιοκτησιακό καθεστώς, συχνά χωρίς επαρκή περιβαλλοντική ασφάλιση, εγείροντας σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε συνδυασμό παραδοσιακών δημοσιογραφικών πρακτικών με ανάλυση δεδομένων, παρακολούθηση θαλάσσιων διαδρομών μέσω δορυφόρων, και μαρτυρίες ναυτικών που εργάζονται υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι πίσω από τον σκιώδη στόλο βρίσκονται ένα πολύπλοκο δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με τουλάχιστον 60 πλοία να επανδρώνονται από προσωπικό ευρωπαϊκών εταιρειών.

Αποκαλύφθηκε επίσης η ύπαρξη 8 εταιρειών διαχείρισης πληρωμάτων στην ΕΕ και 20 στην Ουκρανία, οι οποίες εμπλέκονται άμεσα στην προσπάθεια της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις.

Η Δανάη Μαραγουδάκη του Solomon ανέφερε μεταξύ αλλων σε ανάρτησή της στο Facebook για τη διάκριση τα ακόλουθα:

«Τα βραβεία και η αναγνώριση που φέρνουν είναι σημαντικά και μας δίνουν χαρά. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλές έρευνες δικές μας και συναδελφισσών/ων που δεν έχουν βραβευτεί αλλά έχουν πολύ μεγάλη αξία. Που προσπαθούν παρά τη δυσκολία και την έλλειψη εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ να αλλάξουν την κατάσταση.

Το ξέρουμε ότι τα μεγάλα κείμενα και οι έρευνες δεν είναι εύκολες να διαβαστούν. Σίγουρα είναι πιο απλό να γράψεις "αυτό που θέλει ο κόσμος", να καταγγείλεις κ να αναπαράξεις τα πιστεύω του κοινού που έχεις. Να βάλεις έναν κακό δράκο κ end of the story.

Όμως η εμπιστοσύνη του κοινού στα ΜΜΕ ειναι στο μηδέν και - για μας τουλάχιστον - η λυση δεν είναι αυτή.

Χρειαζόμαστε τη στήριξη των αναγνωστών μας για να συνεχίσουμε να κάνουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον». <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdanai.maragoudaki%2Fposts%2Fpfbid0YbS8BVtDR84cNKxKanoaFdCpdbeTKXMuXVzLZJgPGZqXwc3jvxp5gZjHUzuyKFkKl&show_text=true&width=500" width="500" height="499" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe> Η Ελίζα Τριανταφύλλου του insidestory ανέφερε από την πλευρά της μεταξύ άλλων τα εξής: #βραβείο «Η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Αυτό αποδεικνύει και το ίδιο τοπου είχαμε τη χαρά και την τιμή να πάρουμε σήμερα για την έρευνά μας σχετικά με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τα πλοία δηλαδή που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο παρά τις δυτικές κυρώσεις, με χείρα βοηθείας από εφοπλιστές, Έλληνες κατά κύριο λόγο». Διαβάστε την έρευνα εδώ και εδώ

Η πορεία προς το βραβείο

Από τις 316 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν από εκατοντάδες δημοσιογράφους των 27 χωρών της ΕΕ μεταξύ 21 Μαΐου και 31 Ιουλίου 2025, η ανεξάρτητη επιτροπή προέκρινε αρχικά 10 έρευνες και στη συνέχεια ανέδειξε την τελική νικήτρια.

Τα μέσα που συμμετείχαν στην έρευνα

Follow the Money (Ολλανδία)

De Tijd (Βέλγιο)

Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR (Γερμανία)

The Times, SourceMaterial (Ηνωμένο Βασίλειο)

IRPIMedia (Ιταλία)

NRK (Νορβηγία)

Danwatch (Δανία)

Solomon (Ελλάδα)

Inside Story (Ελλάδα)

OCCRP

Dialogue Earth

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την ελληνική ερευνητική δημοσιογραφία, ενισχύοντας τη σημασία της ανεξάρτητης και διαφανούς ενημέρωσης, σε μια εποχή που η ελευθερία του Τύπου απειλείται σε πολλές γωνιές του κόσμου.