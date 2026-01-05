Σταθερότητα στο πετρέλαιο μετά την ανατροπή Μαδούρο από τις ΗΠΑ - Νέο ράλι στα μέταλλα

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις σήμερα (5/1), καθώς η απόφαση του OPEC+ να διατηρήσει την παραγωγή αμετάβλητη αντισταθμίζεται από ανησυχίες για διαταραχές της αγοράς λόγω των γεγονότων στη Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται αυτή τη στιγμή ελαφρώς κατά 0,15% στα 60,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει ανοδική πορεία κατά 0,26% στα 57,48 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τα δραματικά γεγονότα στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θέτει τη χώρα υπό προσωρινό αμερικανικό έλεγχο και ότι θα μπορούσε να διατάξει νέα στρατιωτική επέμβαση αν η Βενεζουέλα δεν συνεργαστεί στις προσπάθειες των ΗΠΑ για άνοιγμα της πετρελαϊκής της βιομηχανίας και τερματισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Απειλητικά, ανέφερε ακόμη πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε Κολομβία και Μεξικό.

«Η απομάκρυνση του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, είναι απίθανο να έχει σημαντικές βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Neil Shearing της Capital Economics. «Ωστόσο, οι πολιτικές και γεωπολιτικές συνέπειες θα έχουν ευρύτερη επίδραση».

«Δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, μένει να φανεί αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει διάθεση για περαιτέρω αλλαγές καθεστώτων», δήλωσε ο Vasu Menon στην OCBC της Σιγκαπούρης. «Οι στρατηγικοί υπολογισμοί εξελίσσονται εν μέσω μιας χρονιάς ενδιάμεσων εκλογών, και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Ένα πιο έντονο γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει ασφαλή καταφύγια, όπως τα πολύτιμα μέταλλα».

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται το ράλι στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει νέα σημαντική πτώση, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου μειώνονται κατά 5,065% στα 27,535 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, το ράλι που παρατηρήθηκε στα μέταλλα κατά το τέλος του προηγούμενου έτους, συνεχίζεται.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται σημαντικά κατά 2,27% στα 4,428.00 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι διατηρεί την ανοδική του πορεία ενισχυόμενο εκ νέου κατά 5,16%% στα 74,683 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός παρουσιάζει σημαντικά κέρδη 2,86% στα 5,8545 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάρια ενισχύεται κατά 0,32% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.1682 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα τώρα, το δολάρια παραμένει αμετάβλητο με την ισοτιμία στα 1.3466 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα κερδίζει 0,38% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0.8674 λίρα ανά ευρώ.