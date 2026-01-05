ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σταθερότητα στο πετρέλαιο μετά την ανατροπή Μαδούρο από τις ΗΠΑ - Νέο ράλι στα μέταλλα
Εμπορεύματα
13:48 - 05 Ιαν 2026

Σταθερότητα στο πετρέλαιο μετά την ανατροπή Μαδούρο από τις ΗΠΑ - Νέο ράλι στα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διακυμάνσεις σήμερα (5/1), καθώς η απόφαση του OPEC+ να διατηρήσει την παραγωγή αμετάβλητη αντισταθμίζεται από ανησυχίες για διαταραχές της αγοράς λόγω των γεγονότων στη Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται αυτή τη στιγμή ελαφρώς κατά 0,15% στα 60,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει ανοδική πορεία κατά 0,26% στα 57,48 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τα δραματικά γεγονότα στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θέτει τη χώρα υπό προσωρινό αμερικανικό έλεγχο και ότι θα μπορούσε να διατάξει νέα στρατιωτική επέμβαση αν η Βενεζουέλα δεν συνεργαστεί στις προσπάθειες των ΗΠΑ για άνοιγμα της πετρελαϊκής της βιομηχανίας και τερματισμό της διακίνησης ναρκωτικών. Απειλητικά, ανέφερε ακόμη πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης σε Κολομβία και Μεξικό.

«Η απομάκρυνση του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, είναι απίθανο να έχει σημαντικές βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Neil Shearing της Capital Economics. «Ωστόσο, οι πολιτικές και γεωπολιτικές συνέπειες θα έχουν ευρύτερη επίδραση».

«Δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων στη Βενεζουέλα το Σαββατοκύριακο, μένει να φανεί αν η κυβέρνηση Τραμπ έχει διάθεση για περαιτέρω αλλαγές καθεστώτων», δήλωσε ο Vasu Menon στην OCBC της Σιγκαπούρης. «Οι στρατηγικοί υπολογισμοί εξελίσσονται εν μέσω μιας χρονιάς ενδιάμεσων εκλογών, και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να στηρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Ένα πιο έντονο γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει ασφαλή καταφύγια, όπως τα πολύτιμα μέταλλα».

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται το ράλι στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει νέα σημαντική πτώση, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου μειώνονται κατά 5,065% στα 27,535 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, το ράλι που παρατηρήθηκε στα μέταλλα κατά το τέλος του προηγούμενου έτους, συνεχίζεται.

Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται σημαντικά κατά 2,27% στα 4,428.00 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι διατηρεί την ανοδική του πορεία ενισχυόμενο εκ νέου κατά 5,16%% στα 74,683 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός παρουσιάζει σημαντικά κέρδη 2,86% στα 5,8545 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάρια ενισχύεται κατά 0,32% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1.1682 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα τώρα, το δολάρια παραμένει αμετάβλητο με την ισοτιμία στα 1.3466 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα κερδίζει 0,38% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0.8674 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Και τι θα γίνει με τη διεθνή νομιμότητα όταν ο Τραμπ ασχοληθεί με τα δικά μας;
Ανεμοδείκτης

Και τι θα γίνει με τη διεθνή νομιμότητα όταν ο Τραμπ ασχοληθεί με τα δικά μας;

Ισραήλ: Απαγόρευση ελεύθερης εισόδου δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας παρά την εκεχειρία
Ειδήσεις

Ισραήλ: Απαγόρευση ελεύθερης εισόδου δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας παρά την εκεχειρία

Μαρινάκης για αγρότες: Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την επιείκειά της το τελευταίο διάστημα
Πολιτική

Μαρινάκης για αγρότες: Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την επιείκειά της το τελευταίο διάστημα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&amp;P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν
Χρηματιστήρια

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο
Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές
Εμπορεύματα

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό
Χρηματιστήρια

Οι Big Tech οδήγησαν τη Wall Street σε άνοδο μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ