Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου στον απόηχο της αποκλιμάκωσης στη Γροιλανδία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη (22/1), ανατρέποντας τα κέρδη των προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε τις απειλές του απέναντι στη Γροιλανδία και το Ιράν, ενώ οι επενδυτές επανεκτίμησαν τις προοπτικές προσφοράς και ζήτησης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent σημειώνει πτώση 1,41%, στα 64,31 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Μαρτίου υποχωρεί κατά 1,53%, στα 59,70 δολάρια το βαρέλι.

Η διόρθωση αυτή ήρθε μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων τα συμβόλαια είχαν ενισχυθεί κατά περισσότερο από 0,4% την Τετάρτη, έπειτα από άνοδο 1,5% την προηγούμενη ημέρα. Η άνοδος είχε τροφοδοτηθεί από την προσωρινή διακοπή της παραγωγής στα πετρελαϊκά κοιτάσματα Tengiz και Korolev στο Καζακστάν, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, σε μονάδες που ανήκουν σε παραγωγούς του σχήματος OPEC+.

«Παρατηρείται αποσυμπίεση του γεωπολιτικού ασφάλιστρου κινδύνου που είχε ενσωματωθεί στις τιμές, τόσο σε σχέση με την κρίση της Γροιλανδίας όσο και με τον κίνδυνο διακοπών στην προσφορά από το Ιράν», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Επιπλέον, την Τετάρτη (22/1), ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας και υπαναχώρησε από τις απειλές επιβολής δασμών κατά ευρωπαϊκών συμμάχων. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν, αν και προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα αντιδράσει εάν η Τεχεράνη επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της IG, Τόνι Σάικμορ, στο περιβάλλον αυτό των μειούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, οι τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθούν γύρω από τα 60 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ βρίσκονται «σχετικά κοντά» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, περιορίζοντας τους κινδύνους διαταραχών στην προσφορά και ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις τιμές.

Στο μεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, εκτιμώντας ωστόσο ότι το πλεόνασμα στην αγορά θα παραμείνει, έστω και ελαφρώς μειωμένο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού και βενζίνης αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API). Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 3,04 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 16 Ιανουαρίου, ενώ τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά 6,21 εκατ. βαρέλια. Αντιθέτως, τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 33.000 βαρέλια.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν κατά μέσο όρο αύξηση περίπου 1,1 εκατ. βαρελιών στα αποθέματα αργού για την ίδια περίοδο. «Τα υψηλά επίπεδα αποθεμάτων περιορίζουν τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου των τιμών σε μια αγορά που εμφανίζει υπερπροσφορά», σχολίασε ο Γιανγκ Αν, αναλυτής της Haitong Futures.

Πτώση σε φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1), το φυσικό αέριο παρουσιάζει πτώση καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμφανίζονται μειωμένα κατά 0,862 % στα 38,870 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα ο χρυσός υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,13% στα 4.831,06 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,9% στα 93,47 δολάρια και ο χαλκός καταγράφει πτώση 0,60% στα 5,733 δολάρια.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,18% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1709 δολάρια ανά ευρώ. Από την άλλη, το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς έναντι της λίρας κατά 0,01% με την ισοτιμία στα 1,3428 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,21% με την ισοτιμία στη 0,872 βρετανική λίρα ανά ευρώ.