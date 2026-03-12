ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μέση Ανατολή: Τα 3 σενάρια της UBS για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Εμπορεύματα
18:35 - 12 Μαρ 2026

Μέση Ανατολή: Τα 3 σενάρια της UBS για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ δημιουργούν σημαντική αβεβαιότητα για τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την UBS να παρουσιάζει τρία πιθανά σενάρια για την πορεία των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης με το Ιράν.

Το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα πιο σημαντικά ενεργειακά περάσματα στον κόσμο, διακινεί περίπου 20,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς. Η UBS επισημαίνει ότι οι εξελίξεις γύρω από αυτό το στρατηγικό σημείο θα καθορίσουν την πορεία των αγορών τα επόμενα τρίμηνα.

Σενάριο 1 – Γρήγορη αποκλιμάκωση

Στο βασικό σενάριο, η κρίση αποκλιμακώνεται σχετικά γρήγορα, εντός του Μαρτίου, χωρίς σοβαρές ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή τερματικούς σταθμούς εξαγωγών, και οι ροές ενέργειας μέσω του Στενού συνεχίζονται κανονικά. Στο πλαίσιο αυτό, το Brent εκτιμάται κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι τον Μάρτιο, με υποχώρηση στα 70–75 δολάρια τους επόμενους μήνες. Ο ευρωπαϊκός δείκτης φυσικού αερίου TTF αναμένεται περίπου στα 50 ευρώ/MWh, πριν πέσει στα 36–38 ευρώ/MWh στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Τα στρατηγικά αποθέματα και τα αποθέματα LNG μπορούν να καλύψουν τυχόν βραχυπρόθεσμα ελλείμματα.

Σενάριο 2 – Διαταραχές ενός μήνα στα Στενά του Ορμούζ

Σε περίπτωση που οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές διαρκέσουν περίπου έναν μήνα, η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου περιορίζεται σημαντικά, λόγω μειωμένων εξαγωγών από χώρες του Περσικός Κόλπος. Το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι στο δεύτερο μισό του Μαρτίου, πριν υποχωρήσει στα 90 δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης TTF για το φυσικό αέριο ενδέχεται να φτάσει τα 80 ευρώ/MWh έως τα τέλη Μαρτίου, και η πλήρης ομαλοποίηση της αγοράς ενδέχεται να μετατεθεί έως και το 2027.

Σενάριο 3 – Παρατεταμένη κρίση και ενεργειακό σοκ

Το πιο επιθετικό σενάριο αφορά παρατεταμένη κρίση με διακοπές στη ναυσιπλοΐα και ζημιές σε υποδομές. Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 110 δολάρια τον Μάρτιο και να εκτιναχθούν έως και 150 δολάρια το βαρέλι ή και υψηλότερα στο δεύτερο τρίμηνο. Το φυσικό αέριο θα μπορούσε να κινηθεί γύρω στα 73 ευρώ/MWh τον Μάρτιο και να φτάσει τα 80 ευρώ/MWh στο δεύτερο τρίμηνο. Η UBS συγκρίνει αυτό το σενάριο με την ενεργειακή κρίση του 2022, όταν οι περικοπές ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση στις αγορές.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις για την Ευρώπη

Η γεωπολιτική αστάθεια αναδεικνύει την ανάγκη της Ευρώπης για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. Η κατανάλωση φυσικού αερίου έχει μειωθεί από περίπου 540 δισ. κυβικά μέτρα το 2021 σε 450 δισ. σήμερα, ενώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία έχουν περιοριστεί σημαντικά. Παράλληλα, η εξάρτηση από LNG έχει αυξηθεί, με τις εισαγωγές να φτάνουν περίπου 186 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, από 111 δισ. το 2021. Η UBS εκτιμά ότι η Ευρώπη θα επιταχύνει επενδύσεις σε πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές και συστήματα αποθήκευσης, μειώνοντας έτσι την έκθεσή της σε γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει
Ειδήσεις

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Τουρκία: Απόρριψη της έκθεσης της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:39

CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

Εργασιακά
17/06/2026 - 18:05

Κεραμέως: Μετά από 15 χρόνια υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο κλάδο των τροφίμων

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 17:59

Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

Σχόλια Αγοράς
17/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Ακίνητα
17/06/2026 - 17:50

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Οριστικό τέλος στη δίωξη της τουρκικής Halkbank μετά από συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 17:23

«Εκρηκτική» άνοδος για τη SpaceΧ κατά 50% με τα ερωτήματα γύρω από την αποτίμησή της να παραμένουν

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:14

Telegraph: Το BBC «κόβει» 550 θέσεις εργασίας για εξοικονόμηση πόρων

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 17:10

Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Άνοδος 0,9% στις λιανικές πωλήσεις τον Μάιο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 17:04

Στη «δίνη» του καύσωνα η Γαλλία - Προειδοποίηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 16:51

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Ακίνητα
17/06/2026 - 16:50

Χατζηδάκης από το Ελληνικό: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 16:43

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:40

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ