«Καρφωμένο» σε επίπεδα άνω των $100 το πετρέλαιο παρά τις ήπιες πτωτικές τάσεις

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Τετάρτη (13/5), βάζοντας τέλος σε ένα τριήμερο ράλι, καθώς οι επενδυτές αναμένουν εξελίξεις σχετικά με την «εύθραυστη» εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για μια κρίσιμη σύνοδο στο Πεκίνο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομόλογού του Σι Τζινπίνγκ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 19 σεντς, ή 0,21%, στα 107,55 δολάρια το βάρελι. Την ίδια ώρα, τα αμερικανικά συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν πτώση 39 σεντς, ή 0,46%, στα 101,72 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί εδώ ότι και οι δύο δείκτες αναφοράς κινούνται σε μεγάλο βαθμό γύρω ή πάνω από το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τον οποίο η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ.

«Η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε κάθε ενημέρωση από την περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι οι έντονες διακυμάνσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν. Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση ή άμεση απειλή για τις ροές εφοδιασμού θα μπορούσε γρήγορα να αναζωπυρώσει τη δυναμική ανόδου τόσο για το Brent, όσο και για το WTI», δήλωσε η Πριγιάνκα Σαχντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Phillip Nova.

Σημειώνεται ότι οι τιμές περιόρισαν τις απώλειές τους την Τετάρτη, αφού ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα καλύψει τη συνολική ζήτηση φέτος, καθώς ο πόλεμος προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην παραγωγή της Μέσης Ανατολής.

«Η τελευταία έκθεση του IEA για την αγορά πετρελαίου έδειξε ακριβώς το μέγεθος της διαταραχής, με μεγάλες μειώσεις στα αποθέματα πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Ο IEA ανέφερε επίσης ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας μειώθηκε κατά 460.000 βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, φτάνοντας περίπου τα 8,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις με drones σε ενεργειακούς στόχους.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι δε χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 3%, επεκτείνοντας τα προηγούμενα κέρδη, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για μια διαρκή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί τη βοήθεια της Κίνας για να τερματιστεί ο πόλεμος, ακόμη κι ενώ οι ελπίδες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία εξασθενούν και η Τεχεράνη ενισχύει τον έλεγχό της στα Στενά.

Σημειώνεται ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, παρά τις πιέσεις από τις κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η διάρκεια της διαταραχής και το μέγεθος της απώλειας προσφοράς -ήδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια- σημαίνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν πάνω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους», ανέφερε η Eurasia Group σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει αρχίσει να επηρεάζει την αμερικανική οικονομία, καθώς οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου οδηγούν σε ακριβότερα καύσιμα, ενώ οι οικονομολόγοι αναμένουν να εμφανιστούν δευτερογενείς επιπτώσεις τους επόμενους μήνες.

Τον Απρίλιο, οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν αισθητά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οδηγώντας στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του πληθωρισμού εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά για κάποιο χρονικό διάστημα.

Όπως τονίζεται, τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τον δανεισμό ακριβότερο, γεγονός που ενδέχεται να πλήξει τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα, ενώ μειώθηκαν και τα αποθέματα αποσταγμάτων, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API).

Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης για τα αποθέματα αναμένονται αργότερα μέσα στην Τετάρτη.

Υποχώρηση και στο φυσικό αέριο - Άνοδος στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου υποχωρούν σήμερα κατά 0,71% στα 46,35 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα ο χρυσός ενισχύεται 0,46% στα 4,708.32 δολάρια η ουγγιά, ενώ αύξηση καταγράφει και το ασήμι κατά 2,48% στα 87,69 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός παρουσιάζει ξανά ανοδικές τάσεις ενισχυόμενος κατά 1,70% στα 6,6415 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται σήμερα κατά 0,28% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1704 δολάρια προς ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,22% με την ισοτιμία στα 1,3512 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8665 λίρα ανά ευρώ.