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«Στριμώχνονται» τα private equity funds: Σε χαμηλό επταετίας η άντληση κεφαλαίων
Επιχειρήσεις
08:45 - 25 Αυγ 2025

«Στριμώχνονται» τα private equity funds: Σε χαμηλό επταετίας η άντληση κεφαλαίων

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές διανύει ο κλάδος των ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), καθώς η άντληση νέων κεφαλαίων έχει περιοριστεί δραματικά, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών. Παρά τις πρωτοφανείς προσφορές και παραχωρήσεις για την προσέλκυση επενδυτών, οι πιέσεις από τα υψηλά επιτόκια, τη χαμηλή επενδυτική δραστηριότητα και τον κορεσμό της αγοράς έχουν οδηγήσει σε γενικευμένη επιβράδυνση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους Financial Times, οι εταιρείες private equity αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην άντληση νέων κεφαλαίων, παρά το γεγονός ότι προσφέρουν ιδιαίτερα γενναιόδωρα κίνητρα για να προσελκύσουν επενδυτές. Δεδομένα της Preqin δείχνουν ότι μέσα σε ένα χρόνο, μέχρι τον Ιούνιο, συγκεντρώθηκαν μόλις 592 δισ. δολάρια, ποσό μειωμένο κατά περίπου 33% σε σύγκριση με τα ιστορικά υψηλά του 2021 και το χαμηλότερο εδώ και επτά χρόνια.

Η κάμψη αυτή οφείλεται κυρίως στα αυξημένα επιτόκια και στην επιβράδυνση της συμφωνιακής δραστηριότητας, γεγονός που δυσχεραίνει την πώληση παλαιότερων επενδύσεων και περιορίζει τη ρευστότητα των funds. Το αποτέλεσμα είναι οι επενδυτές να γίνονται όλο και πιο απρόθυμοι να επανατοποθετήσουν κεφάλαια, πιέζοντας τον κλάδο περαιτέρω.

Την κατάσταση επιβαρύνει και ο υπερκορεσμός της αγοράς, εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου νέων funds την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την Bain & Co, ο αριθμός των private equity funds που ανταγωνίζονται για κεφάλαια είναι πλέον ιστορικά υψηλός. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικά, πολλά funds προσφέρουν εκπτώσεις στις χρεώσεις ή επιστρέφουν προμήθειες που παλαιότερα χρέωναν, ενώ υιοθετούν ευνοϊκότερους όρους συνεργασίας.

Η μείωση των εξόδων διαχείρισης έχει οδηγήσει τα καθαρά έσοδα των εταιρειών σχεδόν στο μισό από το 2008, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παρά την ελπίδα για ανάκαμψη μέσα στο 2025, οι προοπτικές παραμένουν ζοφερές. Το 2024, τα private equity funds επέστρεψαν μόλις το 11% των επενδεδυμένων κεφαλαίων στους επενδυτές τους – το χαμηλότερο ποσοστό από το 2009.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω από την πολιτική αβεβαιότητα, όπως οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίοι οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερη διστακτικότητα εκ μέρους των επενδυτών. Έρευνα της Campbell Lutyens έδειξε ότι ένας στους τρεις θεσμικούς επενδυτές σκοπεύει να περιορίσει τη συμμετοχή του στις ιδιωτικές αγορές, ενώ ένα μικρό ποσοστό αποσύρεται πλήρως.

Στην Ευρώπη, η κατάσταση επιβαρύνεται από τον έντονο ανταγωνισμό, καθώς μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι όπως οι Advent, Permira, Bridgepoint, BC Partners, Inflexion και Astorg προσπαθούν ταυτόχρονα να αντλήσουν σημαντικά ποσά για νέα funds, εντείνοντας την πίεση στην ήδη επιβαρυμένη αγορά.

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