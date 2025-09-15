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Προς πώληση το 20% του Economist προς 400 εκατ. λίρες
Επιχειρήσεις
23:45 - 15 Σεπ 2025

Προς πώληση το 20% του Economist προς 400 εκατ. λίρες

Reporter.gr Newsroom
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Η Λιν Φόρεστερ ντε Ρότσιλντ φέρεται να εξετάζει την πώληση σημαντικού μειοψηφικού μεριδίου στον όμιλο Economist, σε μια κίνηση που θα σηματοδοτήσει την πρώτη αλλαγή στο μετοχικό σχήμα του ιστορικού περιοδικού εδώ και μία δεκαετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η επιχειρηματίας συνεργάζεται με τη Lazard για μια διαδικασία πώλησης περίπου 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η συναλλαγή, που αναμένεται να εκκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, εκτιμάται μεταξύ 200 και 400 εκατομμυρίων λιρών. Ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί από μεγάλους επενδυτές, family offices και στρατηγικούς παίκτες στον χώρο των media.

Η τελευταία μεγάλη αναδιάρθρωση

Η τελευταία αλλαγή ιδιοκτησίας σημειώθηκε το 2015, όταν η Pearson πούλησε περίπου το 50% του μεριδίου της στην οικογένεια Ανιέλι. Μέσω της Exor NV, η ιταλική δυναστεία απέκτησε το 43,4% και έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος.

Η ντε Ρότσιλντ επανεξετάζει τώρα το χαρτοφυλάκιό της στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης. Αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, το ποσοστό της προς πώληση ενδέχεται να τροποποιηθεί. Εκπρόσωπος του Eranda Rothschild Foundation, όπου η ίδια είναι διαχειρίστρια, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η δυναμική του Economist Group

Ο όμιλος περιλαμβάνει το περιοδικό The Economist, την ιστοσελίδα, εφαρμογές και podcasts, καθώς και την Economist Intelligence Unit, που ειδικεύεται σε γεωπολιτική και μακροοικονομική ανάλυση, αλλά και την Economist Impact, με έμφαση σε εκδηλώσεις και ερευνητικά έργα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 2025, ο όμιλος απασχολεί 1.540 εργαζομένους σε 26 χώρες, με έσοδα 369 εκατ. λιρών και λειτουργικά κέρδη περίπου 48 εκατ. λιρών. Οι συνδρομές αυξήθηκαν κατά 3%, φτάνοντας τους 1,25 εκατ. χρήστες, με το 85% των νέων εγγραφών να είναι ψηφιακές.

Η Λιν Φόρεστερ ντε Ρότσιλντ απέκτησε φήμη τη δεκαετία του ’90 με την ίδρυση της FirstMark Communications. Το 2000 παντρεύτηκε τον εκλιπόντα τραπεζίτη Έβελιν ντε Ρότσιλντ, με τον οποίο δημιούργησαν την E.L. Rothschild LLC, family office με επενδύσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αγορές και real estate.

Φέτος αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Estée Lauder, όπου υπηρέτησε για 25 χρόνια, ενώ ίδρυσε και το Council for Inclusive Capitalism.

Ο Έβελιν ντε Ρότσιλντ, που απεβίωσε το 2022, υπήρξε κομβική μορφή στην ενοποίηση του βρετανικού και του γαλλικού κλάδου της οικογένειας στον τραπεζικό τομέα, αν και πρόσφατα ήρθαν στο φως καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις κατά το παρελθόν.

Η δομή της ιδιοκτησίας

Η μετοχική δομή του Economist Group είναι σύνθετη, με κοινές μετοχές, ειδικές κατηγορίες «Α» και «Β», καθώς και μετοχές καταπιστεύματος που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της συντακτικής γραμμής.

Η οικογένεια Ρότσιλντ κατέχει σήμερα 26,7% του μετοχικού κεφαλαίου. Άλλοι σημαντικοί μέτοχοι είναι η οικογένεια Cadbury και η τραπεζική δυναστεία Schroder, με κανέναν να μην επιτρέπεται να ελέγχει πάνω από το 50% στα δικαιώματα μερίσματος.

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