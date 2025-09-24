ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το 3x3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει και παίζει δυνατά σε πέντε νέες πόλεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:18 - 24 Σεπ 2025

Το 3x3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει και παίζει δυνατά σε πέντε νέες πόλεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε Λάρισα, Θήβα, Έδεσσα, Αγία Παρασκευή και Καλαμπάκα, η δεύτερη και τελευταία φάση του 3x3 Schools powered by ΔΕΗ για το 2025.

Προώθηση του μπάσκετ 3x3, του ολυμπιακού αθλήματος που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου, από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ Μετά από μια επιτυχημένη σεζόν, όπου περισσότεροι από 3.200 μαθητές συμμετείχαν σε αγώνες 3x3 σε 14 πόλεις της χώρας, το πρόγραμμα 3x3 Schools powered by ΔΕΗ συνεχίζει δυναμικά το φθινόπωρο με νέους σταθμούς σε πέντε ακόμη πόλεις. Η ΔΕΗ ενώνει δυνάμεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) για τέταρτη συνεχή χρονιά δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου σε όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν το Ολυμπιακό άθλημα 3x3.

Η αρχή θα γίνει στη Λάρισα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει η Θήβα 1 και 2 Οκτωβρίου. Ακολουθεί η Έδεσσα στις 15 και 16 Οκτωβρίου, η Αγία Παρασκευή στις 21 και 22 Οκτωβρίου, ενώ το ταξίδι θα ολοκληρωθεί για φέτος στην Καλαμπάκα, στις 6 Νοεμβρίου. Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την ΕΟΚ έχει ταξιδέψει σε 55 πόλεις, έχει φιλοξενήσει 3.003 ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ περισσότεροι από 12.500 μαθητές έχουν ζήσει την εμπειρία μέσα και έξω από το γήπεδο. Η σταθερή υλοποίηση του προγράμματος αναδεικνύει τη διαχρονική επένδυση της ΔΕΗ στην ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού και στην ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε δράσεις με εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα 3x3 Schools powered by ΔΕΗ θα επιστρέψει το 2026 με νέους σταθμούς, που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, συνεχίζοντας να φέρνει ακόμη περισσότερα παιδιά κοντά στο άθλημα και στις αξίες του αθλητισμού.

deh-1_a3d5e.jpg

3x3: από τις γειτονιές του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3x3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3x3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ξεκινήσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3x3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα.

Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία ενώ στις γυναίκες οι ΗΠΑ. Η Ελλάδα έχει εθνικές ομάδες 3x3 ανδρών, γυναικών, U23 και U21. Το 3x3 ανεβαίνει συνεχώς όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνική Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ: www.basket.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 11:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρυσοχοΐδης: Δεν είμαι παρατηρητής στο Υπουργείο - Στόχος μου η ασφάλεια των πολιτών
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Δεν είμαι παρατηρητής στο Υπουργείο - Στόχος μου η ασφάλεια των πολιτών

Πρόστιμο €2,2 εκατ. σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης
Οικονομία

Πρόστιμο €2,2 εκατ. σε Σκλαβενίτη και Lidl από το υπουργείο Ανάπτυξης

Πεσκόφ σε Τραμπ: Η Ρωσία είναι αρκούδα, όχι χάρτινη τίγρης - Αντιμετωπίζει τον πόλεμο σαν επιχειρηματίας
Ειδήσεις

Πεσκόφ σε Τραμπ: Η Ρωσία είναι αρκούδα, όχι χάρτινη τίγρης - Αντιμετωπίζει τον πόλεμο σαν επιχειρηματίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος
Ειδήσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

ΔΕΗ: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια

Morgan Stanley για ΔΕΗ: Σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο €27 και περιθώριο ανόδου 14%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Morgan Stanley για ΔΕΗ: Σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο €27 και περιθώριο ανόδου 14%

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Βελτιωμένες επιδόσεις στην αξιολόγηση του CDP για κλίμα, ύδατα και εφοδιαστική αλυσίδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ