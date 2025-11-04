Ψώνισε έξυπνα: Πώς να αξιοποιήσεις την Τεχνητή Νοημοσύνη για μία ασφαλή Black Friday
12:27 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με τη Black Friday να πλησιάζει, η στροφή όλο και περισσότερων καταναλωτών προς την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι βέβαιη. Από εξατομικευμένους «προσωπικούς βοηθούς αγορών» μέχρι εικονικές δοκιμές προϊόντων, το AI υπόσχεται μια απρόσκοπτη, πιο αποδοτική εμπειρία αγορών. Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αφήσουν «το τιμόνι» στο AI. Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky, το 72% των συμμετεχόντων έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία AI, ενώ το 30% τα έχει εντάξει στην καθημερινότητά του, π.χ. για τη δημιουργία λιστών αγορών ή για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού. Η τάση αυτή αναμένεται να εκτοξευθεί κατά την εορταστική περίοδο.

Αξιοποιώντας στο έπακρο τη Black Friday με εργαλεία AI

Χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ισχυρό «κυνηγό προσφορών» που υπερβαίνει τις απλές συγκρίσεις τιμών, οι καταναλωτές μπαίνουν πια στην εποχή του agentic commerce και μπορούν να αναθέτουν εξ ολοκλήρου τις αγορές τους σε εργαλεία AI. Φανταστείτε να ζητάτε από μια εφαρμογή AI να παρακολουθεί την τιμή μιας συγκεκριμένης 4K τηλεόρασης 65’’ και να την αγοράζει αυτόματα όταν πέσει κάτω από το ποσό που έχετε ορίσει.

Δεν είναι όμως μόνο οι καταναλωτές που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη: Διάσημα brands και διαδικτυακές αγορές ενσωματώνουν ραγδαία το ΑΙ σε κάθε στάδιο της αγοραστικής εμπειρίας, προσφέροντας από δυναμικά συστήματα τιμολόγησης και προβλέψεις αποθεμάτων, μέχρι εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και «έξυπνους» βοηθούς συνομιλίας. Ορισμένες εταιρείες ήδη επιτρέπουν στους πελάτες τους να αναζητούν και να αγοράζουν προϊόντα απευθείας μέσω chatbots σαν το ChatGPT.

Ωστόσο, η ευκολία που προσφέρει το AI συνεπάγεται και νέους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Η ανάθεση αγορών και πληρωμών σε «έξυπνους» πράκτορες δημιουργεί νέα περιθώρια επίθεσης: Τα chatbots μπορούν να παραβιαστούν μέσω τεχνικών τύπου prompt injection που ανακατευθύνουν τους χρήστες σε κακόβουλες ιστοσελίδες, ενώ η κλοπή προσωπικών στοιχείων από τέτοιες πηγές μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική απάτη ή διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, κατά την περίοδο της Black Friday, οι απατεώνες συχνά παρουσιάζονται ως μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon ή η Walmart, στέλνοντας phishing emails που υπόσχονται «αποκλειστικές προσφορές» ή «δώρα». Πέρυσι, για παράδειγμα, η Kaspersky κατέγραψε αύξηση σχεδόν 25% στις διαδικτυακές απειλές που σχετίζονταν με το λιανεμπόριο λίγο πριν τη Black Friday.

Παραμένοντας ασφαλείς κατά την εξοικονόμηση χρημάτων

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να στερηθεί κανείς τα οφέλη του AI για να παραμείνει προστατευμένος. Υιοθετώντας τις παρακάτω έξυπνες συνήθειες στον κυβερνοχώρο, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν πιο αποδοτικές και ασφαλείς αγορές:

  • Χρησιμοποιήστε σωστά διατυπωμένα prompts. Αντί για μια γενική εντολή όπως «Βρες μου τις καλύτερες προσφορές για laptop στη Black Friday», που μπορεί να δώσει ασαφή ή αναξιόπιστα αποτελέσματα, γράψτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα: «Λειτούργησε ως ο αξιόπιστος προσωπικός μου βοηθός αγορών. Βρες τρία laptop από γνωστούς, αξιόπιστους λιανέμπορους όπως Apple, Amazon ή Dell, με μέσο όρο αξιολόγησης τουλάχιστον 4 αστέρων και πάνω από 1.000 κριτικές. Για κάθε προϊόν, παράθεσε όνομα, βασικά χαρακτηριστικά, τρέχουσα τιμή και σύνδεσμο προς τη σελίδα του επίσημου καταστήματος. Βεβαιώσου ότι όλες οι προσφορές ισχύουν για τη Black Friday 2025».
  • Προσέξτε τι μοιράζεστε με τα εργαλεία AI. Αποφύγετε να δίνετε πρόσβαση σε στοιχεία πληρωμής εκτός αν το εργαλείο προέρχεται από μια αποδεδειγμένα αξιόπιστη εταιρεία. Ενισχύστε τους λογαριασμούς σας με έλεγχο δύο παραγόντων (MFA) και προτιμήστε πιστωτικές κάρτες ή αξιόπιστες πλατφόρμες πληρωμών που προσφέρουν καλύτερη προστασία από απάτες. Για κορυφαία ασφάλεια, επιλέξτε μια λύση κυβερνοασφάλειας που διαθέτει λειτουργία προστασίας ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση URL πριν εισάγετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. Μην κάνετε ποτέ κλικ σε συνδέσμους από ανεπιθύμητα emails, μηνύματα ή διαφημίσεις στα social media, όσο δελεαστικές κι αν φαίνονται. Αντίθετα, πληκτρολογήστε απευθείας τη διεύθυνση του επίσημου ιστότοπου του καταστήματος. Για να παραμείνετε πραγματικά προστατευμένοι κατά τη διάρκεια των αγορών της Black Friday, χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση ασφάλειας με λειτουργία κατά του phishing. Για παράδειγμα, η Kaspersky ενισχύει συνεχώς τα προϊόντα της με AI-driven εργαλεία anti-phishing για ακόμα πιο προηγμένη προστασία απέναντι σε σύνθετες διαδικτυακές απειλές.

Αυτή τη Black Friday, το AI μπορεί να γίνει ο πιο ισχυρός σου σύμμαχος στις αγορές, αρκεί να θυμάσαι ότι και οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν την ίδια τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας έξυπνα την Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμόζοντας βασικούς κανόνες ασφάλειας, μπορείς να απολαύσεις μοναδική ευκολία και εξοικονόμηση, χωρίς να πέσεις θύμα των «ψηφιακών Γκριντς» των γιορτών.

