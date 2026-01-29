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Η Περιφέρεια Κρήτης στη μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού της Βαυαρίας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:56 - 29 Ιαν 2026

Η Περιφέρεια Κρήτης στη μεγαλύτερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού της Βαυαρίας

Reporter.gr Newsroom
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Στη σημαντικότερη έκθεση εναλλακτικού τουρισμού και τουρισμού αναψυχής της Βαυαρίας f.re.e, θα είναι φέτος τιμώμενη Περιφέρεια η Κρήτη (Partner Region). Η έκθεση διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1970 και θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Ως η μεγαλύτερη πλατφόρμα εμπειριών και έμπνευσης στη νότια Γερμανία, η f.re.e παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς των ταξιδιών, του τουρισμού τροχοκίνητων (caravanning) και camping, των θαλάσσιων σπορ, της ποδηλασίας, καθώς επίσης των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της σωματικής υγείας και ευεξίας. Το 2025 περίπου 1.000 εκθέτες από 50 χώρες παρουσίασαν τις καινοτομίες τους σε οκτώ εκθεσιακές αίθουσες της f.re.e., ενώ περισσότεροι από 120.000 επισκέπτες αξιοποίησαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν σε ζωντανές επιδείξεις και διαδραστικές δραστηριότητες.

Η Κρήτη θα προβληθεί μέσα από τον μοναδικό συνδυασμό της εντυπωσιακής φύσης, του μακραίωνου πολιτισμού – ειδικά μετά και την ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στην UNESCO – και της αυθεντικής φιλοξενίας, ενώ ως «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026» θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει στους επισκέπτες την εξαιρετική γαστρονομική της κληρονομιά, η οποία βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά, διαχρονικές παραδόσεις και την παγκοσμίως αναγνωρισμένη κρητική διατροφή, μέσα από παρουσιάσεις για τις ποικίλες δυνατότητες που προσφέρει η Κρήτη ως προορισμός για όλο το χρόνο και γευσιγνωσία παραδοσιακών προϊόντων.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 09:30 π.μ., ενώ την έκθεση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο δήμαρχος του Μονάχου, καθώς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης του κρατιδίου της Βαυαρίας. Μια εβδομάδα νωρίτερα, στις 10 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο χώρο της γλυπτοθήκης, όπου δημοσιογράφοι και επίσημοι προσκεκλημένοι θα ενημερωθούν για την έκθεση και την συμμετοχή της Κρήτης ως τιμώμενης Περιφέρειας.

Η μεγάλη σημασία της γερμανικής αγοράς για την Κρήτη, το προφίλ του Γερμανού τουρίστα, η υψηλή συνδεσιμότητα με την πρωτεύουσα της Βαυαρίας και των γειτονικών πόλεων τη θερινή περίοδο, αλλά και η απευθείας σύνδεση Ηράκλειο – Μόναχο κατά τη διάρκεια του χειμώνα καθιστούν εξαιρετικά σημαντική την παρουσία και την προβολή της Κρήτης στο πλαίσιο της f.re.e..

Το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης θα βρίσκεται στην Αίθουσα Α4, Νο 407.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/01/2026 - 10:57
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