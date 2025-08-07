Γέφυρα Ευρίπου: Θα λειτουργεί από αύριο 8/8 για τη ναυσιπλοΐα – Μέρες και ώρες ανακοίνωσε ο ΟΛΝΕ

Ανακοινώθηκαν οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της συρταρωτής γέφυρας στη Χαλκίδα από τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας, η οποία από αύριο 8/8 θα εξυπηρετεί ξανά και τη ναυσιπλοΐα.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως «από την 08 Αυγούστου 2025, η συρταρωτή γέφυρα θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση αναγκών της ναυσιπλοΐας, καθημερινά εκτός Τρίτης, Πέμπτης και Σαββάτου. Πέραν των ανωτέρω και λόγω της αργίας της 15 Αυγούστου 2025 (ημέρα Παρασκευή), η γέφυρα θα λειτουργήσει εκτάκτως την Πέμπτη 14.08.2025».