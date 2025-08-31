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Μύκονος: Συλλήψεις και κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από δύο διακινητές
Ειδήσεις
17:15 - 31 Αυγ 2025

Μύκονος: Συλλήψεις και κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από δύο διακινητές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε σημαντικό πλήγμα στα κανάλια διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο, καθώς η τοπική Υποδιεύθυνση Αστυνομίας εξιχνίασε δύο υποθέσεις που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών. Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες σε βάρος δύο αλλοδαπών, ηλικίας 43 και 56 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην πρώτη υπόθεση, δράστης είναι ένας 43χρονος αλλοδαπός. Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, το απόγευμα, ύστερα από παρακολούθηση της δραστηριότητάς του, η ειδική ομάδα αστυνομικών εντόπισε την κατοικία του και προχώρησε σε έρευνα στο σπίτι και στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε. Κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 244,5 γραμμάρια κοκαΐνης
  • 98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης
  • 288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
  • 30 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης τύπου «σπιντ»
  • 13,2 γραμμάρια κεταμίνης
  • 553,4 γραμμάρια κάνναβης
  • 18,7 γραμμάρια MDMA
  • 156 χάπια XTC
  • 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • 2 κινητά τηλέφωνα
  • Τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις
  • Πλήθος κενών μικροσυσκευασιών
  • 24.410 ευρώ και 170 δολάρια
  • Το αυτοκίνητο του δράστη.

Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν συσκευασμένο σε μικρές μερίδες, έτοιμες για διανομή. Πριν από την έρευνα, συνελήφθησαν επίσης δύο αλλοδαποί που είχαν αγοράσει μικρές ποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης από τον 43χρονο την ίδια ημέρα, για τους οποίους σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Η αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Στη δεύτερη υπόθεση, πρωταγωνιστεί ένας 56χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης ενός καταλύματος όπου διέμενε προσωρινά, για να κρύβει ναρκωτικά προς διακίνηση. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 29χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 χάπια XTC, 3 μικροσυσκευασίες ροζ κοκαΐνης και μία σύριγγα με υδροβουτυρικό οξύ, ουσίες που είχε προμηθευτεί από τον 56χρονο.

Κατόπιν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο, ενώ σε έρευνα στο δωμάτιό του βρήκαν 184 συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς πώληση, μεταξύ των οποίων:

  • 163,2 γραμμάρια MDMA
  • 105,9 γραμμάρια κεταμίνης
  • Μικροσυσκευασία ροζ κοκαΐνης
  • 513 χάπια XTC
  • Ζυγαριά ακριβείας
  • Πλήθος κενών μικροσυσκευασιών και εξαρτημάτων χρήσης ναρκωτικών
  • 11.105 ευρώ και 100 δολάρια
  • Κινητό τηλέφωνο.

Η αξία των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 16:32
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