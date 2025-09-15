ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Άνοδος μετά τις εμπορικές συνομιλίες με Κίνα και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων
Χρηματιστήρια
17:02 - 15 Σεπ 2025

Wall: Άνοδος μετά τις εμπορικές συνομιλίες με Κίνα και τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές κινούνται ελαφρώς υψηλότερα τη Δευτέρα 15/9, μετά από δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας εξελίσσονται θετικά. 

Οι επενδυτές προετοιμάζονταν επίσης για μια σημαντική συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτήν την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Nasdaq παρουσιάζει άνοδο 0,50% το μεσημέρι της Δευτέρας κινούμενος στις 22.261,332 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,35% στις 6.607,54 μονάδες, ενώ και οDow Jones Industrial Average παρουσιάζει ελαφρά άνοδο κατά 0,02% στις 45.837,34 μονάδες.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν για δεύτερη ημέρα τους δασμούς και την επικείμενη προθεσμία για την εκποίηση της κινεζικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης TikTok. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν θετική και ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για μια «ορισμένη» εταιρεία που οι νέοι στη χώρα ήθελαν πολύ να σωθεί, πιθανώς αναφερόμενος στο TikTok. Οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην απαγόρευση του TikTok αν η Κίνα δεν αποδεχθεί τα αιτήματα για μείωση δασμών και περιορισμούς στην τεχνολογία, ανέφερε η Reuters, επικαλούμενη ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονταν, η κινεζική ρυθμιστική αρχή αγοράς ανακοίνωσε ότι η Nvidia παραβίασε τον νόμο περί μονοπωλίων της χώρας και ότι θα συνεχίσει την έρευνα για την εταιρεία κατασκευής τσιπ. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περίπου 1,5%.

Οι μετοχές της Tesla αυξήθηκαν 7% πριν το άνοιγμα της αγοράς, μετά από δήλωση του CEO Elon Musk ότι αγόρασε μετοχές αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, την μεγαλύτερη αγορά του στο ανοιχτό χρηματιστήριο μέχρι σήμερα και την πρώτη σημαντική αγορά από το 2020. Οι traders είδαν την κίνηση αυτή ως ψήφο εμπιστοσύνης του Musk στην εταιρεία, η οποία προσπαθεί να στραφεί περισσότερο στη ρομποτική, καθώς ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά οχήματα έχει ενταθεί.

Οι παραπάνω κινήσεις έρχονται μετά από μία ισχυρή εβδομάδα για τους βασικούς δείκτες. Ειδικότερα, ο Nasdaq Composite έκλεισε σε ρεκόρ, σημειώνοντας άνοδο 2% για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών. Ο S&P 500 κέρδισε 1,6%, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τις αρχές Αυγούστου. Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε την πρώτη θετική εβδομάδα σε τρεις.

Τα ισχυρά κέρδη έρχονται μετά από πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας και ήπιο πληθωρισμό, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την Τετάρτη. Η αγορά απέδιδε τελευταία πιθανότητα 96% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας, με μόλις 3,6% πιθανότητα μεγαλύτερης μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

«Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η Fed θα κάνει μείωση 25 μονάδων βάσης», δήλωσε ο Mark Malek, επικεφαλής επενδύσεων στη Siebert Financial.

Οι χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συνεχίσουν να στηρίζουν τη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει λάβει ώθηση από τον ενθουσιασμό των επενδυτών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν επίσης τη Γερουσία για να δουν αν ο Stephen Miran θα ορκιστεί ως μέλος της Fed εγκαίρως για τη συνεδρίαση της FOMC αυτήν την εβδομάδα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πεσκόφ: Το ΝΑΤΟ μάχεται εναντίον της Ρωσίας
Ειδήσεις

Πεσκόφ: Το ΝΑΤΟ μάχεται εναντίον της Ρωσίας

«Άλμα» σχεδόν 6% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla μετά την αγορά σχεδόν $1 δισ. από τον Μασκ
Επιχειρήσεις

«Άλμα» σχεδόν 6% σημειώνουν οι μετοχές της Tesla μετά την αγορά σχεδόν $1 δισ. από τον Μασκ

Συνάντηση Πλεύρη με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Fang Qiu για «χρυσή βίζα»
Πολιτική

Συνάντηση Πλεύρη με τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Fang Qiu για «χρυσή βίζα»

Τσιάρας: Καμία παράταση για το ΑΤΑΚ – Νέα προθεσμία για το Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Τσιάρας: Καμία παράταση για το ΑΤΑΚ – Νέα προθεσμία για το Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips
Χρηματιστήρια

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow παρά τις πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών και AI
Χρηματιστήρια

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow παρά τις πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών και AI

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης απαριθμεί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που πήγαν χαμένα (video)

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο
Χρηματιστήρια

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ