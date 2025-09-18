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Στο ίδιο έργο θεατές με τις μετακινήσεις μαθητών με αναπηρία στα σχολεία
Ειδήσεις
11:49 - 18 Σεπ 2025

Στο ίδιο έργο θεατές με τις μετακινήσεις μαθητών με αναπηρία στα σχολεία

Reporter.gr Newsroom
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Επείγουσα επιστολή προς το υπουργείο Εσωτερικών και όλες τις Περιφέρειες της χώρας έστειλε η ΕΣΑμεΑ, για το σοβαρό και δυστυχώς χρόνιο πρόβλημα με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από και προς τις σχολικές τους μονάδες, μεταφέροντας την κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης εκατοντάδων οικογενειών, σε όλη τη χώρα. Δυστυχώς τα προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συνεχίζονται…

Σύλλογοι γονέων παιδιών με αναπηρία έχουν αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίες στην ΕΣΑμεΑ, ενώ και δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής απευθύνουν κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα στη σχολική μεταφορά των μαθητών. Πρόβλημα το οποίο δυστυχώς, και για ακόμα μία φορά, υφίστανται και μαθητές/μαθήτριες, αλλά και οι οικογένειές τους και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Όλα τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου και είναι εξωφρενικό και συνάμα απαράδεκτο να μην έχουν προβλεφθεί και αντιμετωπιστεί τα ζητήματα μετακίνησης ΟΛΩΝ των μαθητών/τριων σε ΟΛΗ την χώρα, με το πρόβλημα να ανακύπτει κάθε νέα σχολική χρονιά και χιλιάδες μαθητές με αναπηρία, με χρόνιες ή/και με σπάνιες παθήσεις να μένουν εκτός σχολείου για μήνες..

Αυτή η εικόνα, δεν είναι εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, δεν μας αρμόζει σαν χώρα και δεν τιμά διαχρονικά το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας…

Η μη αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος της μετακίνησης των μαθητών/τριών με αναπηρία, με χρόνιες ή/και με σπάνιες παθήσεις από και προς τις σχολικές μονάδες, είναι μία από τις σημαντικές αιτίες της μαθητικής διαρροής στην α’ βάθμια και β’ βάθμια ειδική και γενική εκπαίδευση, έχει ως αποτέλεσμα την μη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των μαθητών και μαθητριών, η οποία πρέπει να τους διασφαλίζεται χωρίς αποκλεισμούς από την πολιτεία και τους πολιτειακούς θεσμούς, όπως επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Σύνταγμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ευθεία διάκριση.

Κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια με αναπηρία, με χρόνια ή/και με σπάνια πάθηση στην Ελλάδα, δεν πρέπει να αποκλείεται από το δικαίωμα στη δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία, το πανανθρώπινο αγαθό της εκπαίδευσης, λόγω αδυναμίας της ελληνικής πολιτείας να εκπληρώσει την ευθύνη, αλλά και υποχρέωση, που έχει και να διασφαλίσει την μεταφορά του/της προς και από το σχολείο.

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